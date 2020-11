Auftakt am 5.11.20: Deutschland gegen Top Team Peking

Endlich wieder Eishockey LIVE bei MagentaSport! Der spannende Einstieg erfolgt am Donnerstag bereits ab 19.00 Uhr: MagentaSport zeigt exklusiv die Premiere der 24 Stunden-Reportage mit Tim Stützle, Deutschlands größtem Eishockey-Talent, das zu den Ottawa Senators gedraftet wurde.

Ab 19.30 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum ersten Deutschland Cup- Spiel: Deutschlands A-Team gegen das deutsche Perspektiv-Team, dem Top Team Peking. MagentaSport zeigt alle 4 Spiele des Deutschlands Cups live. Eishockey-Fans können ab Freitag zudem die DEL2 live bei MagentaSport erleben. Erstmals seit 8 Monaten wird wieder um Punkte gespielt. Der Auftakt der beiden Aufstiegskandidaten Frankfurt Löwen gegen Kassel Huskies beginnt um 19.15 Uhr mit Interviews, im Anschluss an die Partie Top Team Peking gegen Lettland (ab 16.45 Uhr). MagentaSport präsentiert künftig immer donnerstags den Podcast "Die Eishockey-Show" mit Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele.



24 Stunden mit: Tim Stützle - eine Reportage über Sportler-Träume

MagentaSport hat den 18jährigen Stützle buchstäblich 24 Stunden bei seinem NHL-Draft zu den Ottawa Senators begleitet. Eine Reise in seine Zukunft. Entstanden ist ein sehr dichtes, persönliches Bild von Tim Stützle - zu Hause bei seinen Eltern, im Umfeld seines alten Teams Adler Mannheim, Kurioses sowie der spannende Draft-Countdown in die NHL, der besten Hockey-Liga der Welt. Stützle wird an dritter Stelle gedraftet - das war aktuell schon jetzt ein starkes Signal für seine Qualität. Die Inszenierung, ansonsten eine internationale Talente-Show, verlief diesmal etwas improvisierter: per Video-Schalte aus den USA, Stützles Familie, Freunden und Kollegen verfolgten in einer Mannheimer Bar die Zukunftsplanung Stützles. Ein 18jähriger und sein erster Schritt in den Welt-Sport. Die 24 Stunden-Reportage mit Tim Stützle fasst diesen einmaligen Tag in unterhaltsamen 30 Minuten zusammen. 24 Stunden mit: Tim Stützle ist eine Reportage über Sportler-Träume.

Endlich wieder Eishockey live um Punkte bei MagentaSport

Endlich wieder Eishockey LIVE bei MagentaSport und endlich wird nach fast 8 Monaten im Top-Spiel der DEL2 wieder um Punkte gespielt. Basti Schwele moderiert am Freitag ab 19.15 Uhr das Auftaktspiel Löwen Frankfurt gegen Kassel Huskies. Unterstützt von Christoph Ullmann, dreifacher Deutscher Meister und MagentaSport-Experte. Patrick Bernecker kommentiert die DEL2-Premiere bei MagentaSport. Bereits am Sonntag ab 16.45 Uhr läuft die zweite DEL2-Begegnung live bei MagentaSport. Alexander Kunz kommentiert Dresdner Eislöwen gegen Lausitzer Eisfüchse. In der Regel zeigt MagentaSport am Sonntagnachmittag die Topspiele der DEL2 ab 16.45 Uhr live, 5 weitere DEL2-Topspiele folgen.

Die DEL2-Partien sind aktuell eingebettet in die Live-Übertragungen zum Deutschland-Cup, der von Donnerstag bis Freitag live bei MagentaSport gezeigt wird.

Podcast "Die Eishockey-Show" präsentiert von MagentaSport immer donnerstags

Die Eishockey-Fans bei MagentaSport kennen Sascha Bandermann, Basti Schwele und Rick Goldmann ohnehin von den Live-Spielen. Ihr erfolgreicher Podcast "Die Eishockey Show" wird nun von MagentaSport präsentiert. Die ersten Gäste sind neben DEB-Präsident Franz Reindl, Korbinian Holzer (Yekatarinenburg/KHL) und Martin Buchwieser (Frankfurt/DEL2). "Die Eishockey Show" ist der Podcast für alle Themen des Eishockeys und des Sports: immer informativ, immer unterhaltend, wöchentlich immer donnerstags. Und immer mit Sascha Bandermann, Rick Goldmann, Basti Schwele, aktuellen Protagonisten. Es wird diskutiert, analysiert, viel debattiert und gelacht in Deutschlands beliebtestem Eishockey-Podcast.

Eishockey LIVE bei MagentaSport:

Donnerstag, 5.11.2020:

Ab 19 Uhr: Die 24 Stunden Reportage mit Tim Stützle

Ab 19.30 Uhr Deutschland Cup: Deutschland - Top Team Peking

Freitag, 6.11.2020:

Ab 16.45 Uhr Deutschland Cup: Lettland - Top Team Peking

Ab 19.15 Uhr DEL2-Saisonstart: Löwen Frankfurt - Kassel Huskies

Samstag, 7.11.2020:

Ab 16.30 Uhr Deutschland Cup: Deutschland - Lettland

Sonntag, 8.11.2020:

Ab 14.15 Uhr: FINALE

Ab 16.45 Uhr TOPSPIEL DEL2: Dresdner Eislöwen - Lausitzer Füchse.

Am 11.11. startet der MagentaSport Cup ab 19.15 Uhr mit dem Spiel Pinguins Bremerhaven - Krefeld Pinguine

Quelle: MagentaSport (ots)