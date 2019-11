2. Bundesliga: Kiel und Hamburg trennen sich 1:1

Am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Holstein Kiel und der Hamburger SV mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

In der 26. Minute sah HSV-Stürmer Bakery Jatta die rote Karte für ein Foulspiel an Kiels Mittelfeldspieler Salih Özcan, den er auf der Höhe der Mittellinie mit einer Grätsche von den Beinen holte, was der Schiedsrichter Christian Dingert als grobes Foulspiel wertete. In der 44. Minute erzielte Janni-Luca Serra das Führungstor für Kiel. HSV-Verteidiger Rick van Drongelen hatte einen Fehlpass im Aufbauspiel gespielt, woraufhin Kiels Mittelfeldspieler Alexander Mühling das Leder eroberte und seinen Teamkollegen Serra im Zentrum bediente. Dort rutschte der Hamburger Verteidiger Gideon Jung zuvor aus, sodass Serra freie Bahn hatte und den Ball ins rechte untere Eck schoss. In der ersten Minute der Nachspielzeit erzielte Timo Letschert doch noch den Hamburger Ausgleichstreffer. Nach einem Eckstoß, den HSV-Verteidiger Tim Leibold an den ersten Pfosten geflankt hatte, bekamen die Kieler das Leder nicht weg. Der Kieler Torhüter Ioannis Gelios wollte die Kugel unter Bedrängnis an der linken Ecke des Fünfmeterraums noch abfangen, doch dies gelang ihm nicht, sodass Letschert den Ball aus sieben Metern ins Tor beförderte.



Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: VfL Osnabrück - VfB Stuttgart 1:0, SV Sandhausen - SpVgg Greuther Fürth 3:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur