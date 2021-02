Basketball: FCB musste um Pflichtsieg in Würzburg bangen

Bayern Münchens Generalprobe vor dem deutschen EuroLeague-Duell am Freitag gegen ALBA Berlin (ab 20.15 Uhr live) ging gerade nochmals gut: mit 74: 70 gewann der FCB in Würzburg. Trainer Andrea Trinchieri brachte nach dem 27:33-Rückstand zur Pause "seine großen Jungs, die erste Garde der EuroLeague, unter den Korb", wie es MagentaSport-Reporter Michael Körner formulierte.

"Wenn man die Bayern schon mal so knapp hat, dann will man das Ding auch gewinnen. Deshalb ist es extrem schade", ärgerte sich Felix Hoffmann, dessen Würzburger den Sieg in der Schlussphase buchstäblich mehrfach wegwarfen. "Bei einem Spielplan wie wir ihn haben, gibt es für uns in der BBL nur ein wichtiges Ziel - jedes Spiel zu gewinnen", erklärte der wieder genesene Vladimir Lucic, der auf die Frage, ob er gegen ALBA wieder fit sei, mit einem lässigen Augenzwinkern antwortete: "I am, I am!"



Nachfolgend die wichtigsten Stimmen vom Mittwochabend. Am Freitag steigt das deutsche Duell in der EuroLeague: der FC Bayern gegen ALBA Berlin. Ab 20.15 Uhr live bei MagentaSport. Unsere Experten Pascal Roller und Alex Vogel haben das Duell Zipser (FCB) und Olinde (ALBA) gecheckt. Hier zum Reinschauen:https://thinxpool.files.com/f/584d5a774dcbe7bb

s.Oliver Würzburg - FC Bayern München 70:74

Einer der wichtigsten Spieler für den FC Bayern war wieder dabei - Vladimir Lucic, der 12 Punkte erzielte: "Jedes Team in dieser Liga ist besonders motiviert gegen uns, zeigen sich in der besten Verfassung. Einige Spieler waren angeschlagen, müssen jetzt erst wieder ihren Rhythmus finden. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr haben wir uns gefunden. Bei einem Spielplan wie wir ihn haben, gibt es für uns in der BBL nur ein wichtiges Ziel: jedes Spiel zu gewinnen."

Auf die Frage, ob Lucic wieder fit für das Freitagsspiel gegen ALBA sei, sagte Lucic: "I am, I am" - "Bin ich, bin ich" und verabschiedete sich mit einem Augenzwinkern.

Würzburgs Felix Hoffmann: "Wir waren sehr nah dran. Wenn man die Bayern schon mal so knapp hat, dann will man das Ding auch gewinnen. Deshalb ist es extrem schade." Der FCB setzte in der 2. Halbzeit seine erste Garde unterm Korb ein: "Die sind ja alle etwas größer als wir. Wenn die noch mal was physisch draufpacken, dann merken wir das natürlich. Aber wir haben gut dagegengehalten."

Quelle: MagentaSport (ots)