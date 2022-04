FC Bayern nach Comeback "bereit für die Playoffs"

Monster-Comeback in Madrid. Im letzten Spiel der Hauptrunde gewinnt der FC Bayern mit 97:88 bei Real Madrid und das, obwohl sie nach 13 Minuten vor Schluss noch mit 20 Punkten hinten lagen. "Wir wollten zeigen, dass wir bereit sind für die Playoffs", so Jaramaz nach einem 38:13 der Münchner im letzten Viertel. Für Head Coach Andrea Trinchieri war der Sieg vielleicht ein entscheidender mentaler Aspekt, vor dem Duell im Viertelfinale gegen den FC Barcelona: "Wenn man solche Dinge nie erlebt, dann glaubt man auch nicht daran, dass man es in Zukunft schaffen kann. Jetzt wissen wir es."

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des letzten Spieltags. Morgen geht es weiter in der easyCredit BBL unter anderem mit dem Topspiel zwischen den MHP RIESEN Ludwigsburg gegen ratiopharm ulm - ab 19.45 Uhr live bei MagentaSport. Real Madrid - FC BAYERN MÜNCHEN 88:97 Der FC Bayern dreht ein eigentlich schon sicher verlorenes Spiel im letzten Viertel mit einem 38:13 und beendet die Hauptrunde mit einem Sieg. Zwischenzeitlich lagen die Madrilenen mit 20 Punkten vorne. Head Coach Andrea Trinchieri war natürlich voll des Lobes nach dem Spiel: "Ich könnte vielleicht mit dem Endergebnis überrascht sein, denn wenn man mit 20 Punkten hinten liegt, dann ist es nicht einfach, zurückzukommen. Aber der ganze Kredit geht an meine Spieler. Die haben eine exzellente 2. Halbzeit gespielt... Wenn man solche Dinge nie erlebt, dann glaubt man auch nicht daran, dass man es in Zukunft schaffen kann. Jetzt wissen wir es." Ognjen Jaramaz über das Comeback der Münchner: "Wir waren dann besser in der Defense und enger an ihren wichtigen Spielern. Das ist ein guter Weg, um die Hauptrunde zu beenden... Jedes Spiel ist wichtig für uns und wir wollte zeigen, dass wir bereit für die Playoffs sind." Deshaun Thomas: "Das war ein großer Sieg für uns heute. Wir haben nicht aufgegeben und jeder hat gekämpft." AS Monaco - ALBA BERLIN 91:74 Die Albatrosse verlieren ihr letztes Spiel in der diesjährigen EuroLeague-Saison in Monaco und beenden die Spielzeit auf einem guten 10. Platz. Head Coach Israel Gonzalez sagte nach dem Spiel: "Wir konnten heute keine gute Defense spielen und Monaco hat ein exzellentes Spiel gezeigt." Dennoch nimmt er als positives aus der Saison mit, "wie wir Teamspirit aufgebaut haben. Damit können wir jetzt weitermachen." Basketball LIVE bei MagentaSport easyCredit BBL Samstag, 09.04.2022 Ab 17.45 Uhr: medi bayreuth - s.Oliver Würzburg, HAKRO Merlins Crailsheim - MLP Academics Heidelberg Ab 20.15 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - Löwen Braunschweig, MHP RIESEN Ludwigsburg - ratiopharm ulm Sonntag, 10.04.2022 Ab 14.45 Uhr: Gießen 46ers - FC Bayern München, FRAPORT Skyliners - Telekom Baskets Bonn, SYNTAINICS MBC - ALBA Berlin Ab 17.30 Uhr: BG Göttingen - Hamburg Towers Quelle: MagentaSport (ots)