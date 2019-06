Hamilton gewinnt Formel-1-Rennen in Montreal

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton hat das Formel-1-Rennen in Montreal gewonnen. Zweiter wurde Sebastian Vettel (Ferrari), der zwar zuerst ins Ziel fuhr, aber aufgrund einer Zeitstrafe auf Platz zwei fiel. Charles Leclerc (Ferrari) nahm in Kanada am Ende den dritten Platz auf dem Podium ein.

Auf den weiteren Plätzen folgten Valtteri Bottas (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Renault), Nico Hülkenberg (Renault), Pierre Gasly (Red Bull), Lance Stroll (Racing Point) holte auf Rang neun zwei Punkte für die WM-Wertung, Daniil Kwjat (Toro Rosso) auf dem zehnten Platz einen Punkt.

Die schnellste Rennrunde holte Bottas. Quelle: dts Nachrichtenagentur

