FC Bayern München auch an den Stammtischen auf Platz 1

Nach den deutlichen Siegen des FC Bayern München liegt der Erstligist auch an den Stammtischen auf Platz 1. Über die Bayern wird zum 2. Spieltag am emotionalsten diskutiert - angesichts der Erfolge mehrheitlich begeistert.

Zur Spitzengruppe gehören außerdem FC Schalke 04 auf Platz 2 (Vorwoche Platz 3) und Borussia Dortmund auf Platz 3 (Platz 2). Das ergibt eine Analyse des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung. Am Tabellenende liegen Arminia Bielefeld, Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg, die an den Stammtischen wenig Beachtung finden.

Dem Stammtisch-Barometer des IMWF liegt die gesamte Kommunikation zu den 18 Fußballvereinen aus der 1. Bundesliga in der aktuellen Woche und in der Vorwoche aus 430 Millionen Online-Quellen im deutschsprachigen Internet zugrunde. Ausgewertet werden alle öffentlichen Aussagen zu den Vereinen in Foren, Blogs, Communities, Online-Medien, Twitter, Facebook, Instagram etc. Bewertet werden die Viralität der Aussage, denn die Viralität steht für die Emotionalität, mit der ein Post diskutiert wird, und die Anzahl der gefundenen Posts. Die Position im Ranking sagt nichts darüber aus, ob über einen Verein besonders positiv oder negativ diskutiert wird - sondern nur die Intensität der Diskussion. Worüber also an den Stammtischen am heftigsten diskutiert wird.

Quelle: IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH (ots)