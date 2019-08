Fußball-EM-Qualifikation der Frauen live im ZDF: Ukraine - Deutschland am Dienstag

Das WM-Aus im Viertelfinale vor zwei Monaten ist verarbeitet, jetzt folgt der Neustart mit Blick auf die EM: Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt zum Auftakt der Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft in England 2021 zunächst am Samstag gegen Montenegro und drei Tage später gegen die Ukraine.

Am Dienstag, 3. September 2019, 16.00 Uhr, überträgt das ZDF das Auswärtsspiel in Lwiw gegen die Ukraine live. Ab 15.45 Uhr begrüßt Moderator Sven Voss die Zuschauer zu "ZDF SPORTextra". Live-Reporter der Partie in der Arena Lwiw ist Gari Paubandt.

Quelle: ZDF (ots)