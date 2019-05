Ante Čović wird neuer Hertha-Cheftrainer

Ante Čović wird ab der kommenden Saison neuer Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Das teilte der Verein am Sonntagmittag mit. Čović ist aktuell Hauptverantwortlicher bei der U23-Mannschaft der Berliner.

Als Co-Trainer soll Mirko Dickhaut an die Spree wechseln. Torwarttrainer Zsolt Petry sowie die Atheltiktrainer Henrik Kuchno und Hendrik Vieth sollen feste Mitglieder des Trainerteams bleiben, teilte der Verein weiter mit. "Nach intensiver Prüfung verschiedenster Kandidaten haben wir uns erneut für ein Trainer-Eigengewächs entschieden. Ante besitzt unbestrittene fachliche Kompetenz und verkörpert große Hertha-Leidenschaft", ließ sich Hertha-Manager Michael Preetz zitieren. Man habe von Anfang an gesagt, dass man einen Trainer wolle, der die "Hertha-DNA" behüte. "Ante Čović versteht diese DNA mehr als jeder andere Kandidat. Er kennt gerade unsere jungen Spieler, hat sie geformt, gefördert, aufgebaut und vorbereitet auf das Profi-Geschäft", so Preetz weiter. Čović wird auf Pál Dárdai folgen, der die Berliner zum Saisonende verlässt. Vor dem letzten Spieltag der Saison steht der Hauptstadtklub mit 43 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Quelle: dts Nachrichtenagentur