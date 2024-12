2. Bundesliga: Magdeburg feiert knappen Arbeitssieg in Münster

Am 15. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Preußen Münster daheim gegen den 1. FC Magdeburg mit 1:2 verloren.

Die Gäste schockten den Aufsteiger früh: In der zwölften Minute bekam Hugonet nach einer abgewehrten Ecke die Chance zur Flanke und Atik verwertete die Hereingabe mustergültig per Kopf.



Doch auch die Preußen bewiesen in der 38. Minute Kopfballstärke und glichen aus: Makridis flankte passgenau auf den Kopf von Mees und der nickte trocken in die Maschen ein. Nach einer ansonsten chancenarmen ersten Hälfte stand es gerechterweise unentschieden.



Kurz nach Beginn des zweiten Durchgang ging die Titz-Elf wieder in Führung: El Hankouri bekam in der 54. Minute im Anschluss an eine Ecke kaum Druck und Mathisen köpfte seine Flanke wuchtig ein.



In der Folge gestaltete sich die Partie aber erneut zerfahren, viele ruppige Zweikämpfe bestimmten das Geschehen. Erst in der 84. Minute wurde es mal wieder brenzlig: Am Ende einer sehenswerten Kombination kam Kaars allein vor Schenk zum Schuss, Schenk hielt den zu zentralen Versuch jedoch.



Am Ende blieb es beim knappen Auswärtserfolg des FCM, die Hildmann-Elf zeigte sich unter dem Strich zu harmlos.



Damit klettert Magdeburg in der Tabelle vorerst auf Rang fünf, Münster bleibt auf Platz 17 hängen.

2. Bundesliga: Düsseldorf schlägt Braunschweig nach Blitzstart

Zum Abschluss des 15. Spieltags der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf 5:0 gegen Eintracht Braunschweig gewonnen.

Durch einen Blitzstart legten die Hausherren bereits früh in der Partie den Grundstein für den Sieg. Nach Toren von Dawid Kownacki (4. und 11. Minute) sowie Isak Johannesson (8. Minute) arbeiteten sie sich schon in den ersten Minuten einen komfortablen Drei-Tore-Vorsprung heraus.

Braunschweig blieb im Anschluss harmlos und im zweiten Durchgang konnte dann in der 70. Minute erneut Johannesson für einen noch deutlicheren Spielstand sorgen. Den Schlusspunkt markierte dann Joker Dzenan Pejcinovic in der 87. Minute.

Düsseldorf rückt durch den Sieg auf den sechsten Rang vor, während die Braunschweiger auf dem 15. Platz bleiben. Für die Fortuna geht es am kommenden Samstag auf Schalke weiter, Braunschweig ist am Tag darauf gegen Elversberg gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Jahn Regensburg - 1. FC Köln 0:1, Hamburger SV - SV Darmstadt 98 2:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur