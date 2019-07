Frauen-WM: USA gewinnt Finale gegen Niederlande

Im Finale der Fußball-WM der Frauen hat die USA mit 2:0 gegen die Niederlande gewonnen.

Das erste Tor der Partie fiel in der zweiten Spielhälfte. Nach gefährlichem Spiel der Niederländerin Stefanie Van Der Gragt verwandelte Megan Rapinoe, die US-Kapitänin, den anschließenden Elfmeter in der 61. Minute. Rose Lavelle baute die Führung in der 69. Spielminute weiter aus.



Über die gesamte Spielzeit waren die USA das stärkere Team auf dem Platz und bestimmten das Geschehen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur