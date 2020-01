Schlittenhunde-Rennen in Unterjoch am 11./12. Januar 2020 abgesagt

Gemäß den Wetter- beziehungsweise Niederschlagsprognosen kann das internationale Schlittenhunde-Rennen am 11. und 12. Januar in Unterjoch (Gemeinde Bad Hindelang) aller Voraussicht nicht stattfinden und muss abgesagt werden.

Ein möglicher Ersatztermin ist das letzte Januarwochenende am 25./26. Januar. Allerdings könnte das Schlittenhunde-Rennen nur dann in Unterjoch stattfinden, wenn das laut Rennkalender angesetzte Rennen in Todtmoos im Schwarzwald ausfallen sollte.

Quelle: Bad Hindelang Tourismus