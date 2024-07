BVB vollzieht Guirassy-Transfer

Nach einer Verzögerung wegen Problemen bei einem Medizincheck hat Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund Angreifer Serhou Guirassy vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart offiziell verpflichtet. Der 28-Jährige habe einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Arbeitsvertrag unterzeichnet, teilte der BVB am Donnerstag mit.

Demnach hatte sich Guirassy vor einigen Tagen einer weiteren medizinischen Untersuchung bei einem Spezialisten unterzogen. Diese habe ergeben, dass seine in einem Länderspiel nach Saisonschluss erlittene Verletzung keine Operation nach sich ziehen werde, so die Dortmunder. Guirassy werde nun zunächst einige Wochen lang ein individuelles Aufbauprogramm absolvieren und den Einschätzungen der Ärzte zufolge noch im Sommer einsatzfähig sein können.



"Es war uns wichtig, im Sinne des BVB und des Spielers eine möglichst genaue Spezialisten-Einschätzung der Verletzung von Serhou zu erhalten", sagte BVB-Geschäftsführer Lars Ricken. Gründlichkeit gehe hier eindeutig vor Schnelligkeit. "Jetzt liegen alle Fakten auf dem Tisch, und wir sind überzeugt davon, mit diesem Transfer die richtige Entscheidung getroffen zu haben."



Guirassy war im Sommer 2022 von Stade Rennes nach Deutschland gewechselt. In der vergangenen Saison war er hinter Harry Kane Toptorjäger der Bundesliga - er traf in 28 Partien 28 Mal.

Quelle: dts Nachrichtenagentur