1. Bundesliga: Frankfurt und Dortmund trennen sich unentschieden

Am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund mit einem 2:2-Unentschieden getrennt.

Das erste Tor der Partie fiel in der 11. Spielminute: Der Dortmunder Axel Witsel traf nach einer Flanke von Thorgan Hazard. In der 44. Minute erzielte André Silva per Direktabnahme den Ausgleichstreffer nach einer Hereingabe von Djibril Sow. Jadon Sancho brachte Dortmund nach einer Freistoßsituation in der 66. Minute erneut in Führung. Der Dortmunder Thomas Delaney machte in der 88. Minute ein Eigentor, bei dem Versuch einen Schuss von Daichi Kamada abzuwehren.



Dortmund steht nach dem Spiel auf Rang drei der Tabelle mit zehn Punkten. Frankfurt ist nach dem Unentschieden mit sieben Punkten auf dem neunten Tabellenplatz.

Gladbach dreht Partie gegen Düsseldorf



Im ersten Sonntagsspiel des fünften Spieltags der Bundesliga hat Borussia Mönchengladbach 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Gladbach hält damit den Anschluss an die Tabellenspitze, während sich die Fortuna im Tabellenmittelfeld wiederfindet.

Die Gäste erwischten am Sonntag den besseren Start in die Partie. Bereits in der siebten Minute traf Kasim Adams per Kopf. Im Anschluss drehte Gladbach zunächst deutlich auf, bevor die Partie etwas verflachte. Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den Ausgleich, vergaben aber zunächst mehrere gute Chancen. Erst in der 74. Minute traf Marcus Thuram zum Ausgleich. In der Schlussphase machten die Fohlen weiter Druck und belohnten sich in der 88. Minute: Thuram erzielte den Treffer. Für Gladbach geht es am Samstag bei Hoffenheim weiter. Düsseldorf ist am Sonntag gegen Freiburg gefordert.

Leipzig nach Sieg in Bremen wieder Tabellenführer



Am 5. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig im Auswärtsspiel bei Werder Bremen mit 3:0 gewonnen. Durch den Sieg kletterte Leipzig wieder an die Tabellenspitze zurück mit zwei Punkten Abstand auf den Tabellenzweiten Bayern München, der zwischenzeitlich die Tabellenführung übernommen hatte. Bremen bleibt trotz der Niederlage vorerst auf dem zehnten Tabellenplatz.



In der 14. Minute erzielte Willi Orban das Führungstor für RB. Der Leipziger Mittelfeldspieler Christopher Nkunku hatte einen Eckball an den ersten Pfosten geflankt, wo Orban einen Schritt schneller war als sein Gegenspieler Gebre Selassie und das Leder aus fünf Metern ins halbhohe linke Eck köpfte. Marcel Sabitzer baute in der 35. Minute die Leipziger Führung durch einen direkt verwandelten Freistoß weiter aus, den er aus 21 Metern über die Bremer Mauer hinweg präzise ins obere linke Eck zirkelte. In der 64. Minute sah Leipzigs Mittelfeldspieler Konrad Laimer die gelb-rote Karte, nachdem ihm der Ball bei einem Zweikampf mit Bremens Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt unglücklich auf den linken Arm gefallen war. Der Schiedsrichter Tobias Stieler wertete dies als absichtliches Handspiel. Marcelo Saracchi erzielte in der 83. Minute sogar noch das dritte Leipziger Tor in dieser Partie. Nach einem Solo von RB-Stürmer Timo Werner auf der rechten Seite bediente er seinen Teamkollegen Amadou Haidara, der anschließend von der zentralen Strafraumkante auf das Tor schoss. Der Bremer Torhüter Jiri Pavlenka konnte den Schuss zwar noch abwehren, aber Saracchi staubte aus 14 Metern in die flache linke Ecke zum 3:0-Endstand ab.





