Formel 1: Leclerc erbt Pole von Verstappen

Max Verstappen (Red Bull) konnte das Qualifying in Belgien zwar für sich entscheiden, wird beim Rennen am Sonntag jedoch trotzdem nicht von der Pole starten. Der Niederländer wird aufgrund eines neu eingebauten Motors von der Rennleitung zehn Plätze zurückversetzt.

Verstappen raste am Samstag unter regnerischen Bedingungen vor Charles Leclerc (Ferrari) und Sergio Pérez (Red Bull) über die Ziellinie. Die weiteren Top-10-Starter sind Lewis Hamilton (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), George Russel (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin) und Esteban Ocon (Alpine).



Das Rennen in Spa startet am Sonntag um 15 Uhr.

