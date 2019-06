Veh: „Meine Entscheidung fällt im Herbst“

Nach der Bundesliga-Rückkehr mit Köln geht es für den FC-Sportchef Armin Veh in Kürze um die eigene Zukunft. Sein Vertrag bei den Rheinländern endet im Sommer 2020. Laut eines Berichts der SPORT BILD deutet viel auf eine Trennung hin. Veh selbst sagt in dem Magazin: „Meine Entscheidung fällt im Herbst.“

Im September wird der neue Vorstand des Vereins gewählt. Anschließend will Veh sich festlegen, ob er weiterhin für den 1. FC Köln tätig sein wird. Was ihn vor allem stört beim FC, ist die Tatsache, dass es in unterschiedlichen Gremien des Vereins über 30 Personen gibt, die über Vorgänge wie z.B. Transfers informiert werden und mitbestimmen wollen.



Nach einem Streit mit Veh war im Frühjahr bereits FC-Präsident Werner Spinner zurückgetreten.

Quelle: SPORT BILD