Hans Zimmer komponiert neue Hymne für russischen Fußballverein Krasnodar

Der Filmkomponist Hans Zimmer hat eine neue Hymne für den russischen Fußballklub Krasnodar geschrieben. Begleitet wird das Stück vom russischen Musiker Anton Beljaew. Am Freitag wurde das Werk vor einem Spiel mit dem Fußballklub Rubin präsentiert. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ab jetzt wird das Team bei jedem Heimspiel russischer Turniere zu dieser Musik aufs Feld gehen. Wir warten nur noch auf volle Tribünen", heißt es auf dem offiziellen Twitter-Profil des Teams.

Когда ожидание того стоило🔥 Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021

Der FK Krasnodar hatte bereits vor zwei Jahren mitgeteilt, dass Zimmer die Hymne schreiben wird. Die genauen Kosten sind unbekannt. Zusätzlich wurde das Stück vom russischen Musiker Anton Beljaew musikalisch bearbeitet.

Zimmer wurde in Frankfurt am Main geboren und lebt heute in den USA. Er gehört zu den erfolgreichsten Filmkomponisten. Für seinen Soundtrack zu "Der König der Löwen" gewann er im Jahr 1995 einen Oscar. Ebenso wurde er mehrmals mit den Golden Globe und dem Grammy Award ausgezeichnet. Auch die Musik zum neuen "James Bond"-Film "Keine Zeit zu sterben" stammt von Zimmer. Im kommenden Jahr will er wieder auf Tour gehen."

Quelle: RT DE