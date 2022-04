1. Bundesliga: Union gewinnt gegen Leipzig

Drei Tage nach der Niederlage im DFB-Pokal-Halbfinale hat sich Union Berlin in der Bundesliga-Partie des 31. Spieltags revanchiert und 2:1 gegen RB Leipzig gewonnen.

Leipzig war in der ersten Halbzeit schwach gestartet, dann aber mit einem Paukenschlag in den zweiten Durchgang gegangen - Yussuf Poulsen verwandelte in der 46. Minute. Danach versuchte RB, die Führung zu verwalten, Union kämpfte unermüdlich und wurde in der 86. und 89. Minute dafür belohnt: Sven Michel und Kevin Behrens drehten die Partie.



1. Bundesliga: Bayern machen Meisterschaft klar

In der Samstagabendpartie des 31. Bundesliga-Spieltags haben die Bayern gegen Dortmund mit 3:1 gewonnen und damit die zehnte Meisterschaft in Folge gesichert. Mit nunmehr zwölf Punkten Vorsprung auf Dortmund sind die Bayern an den verbliebenen Spieltagen nicht mehr einholbar. Für die Bayern legten Serge Gnabry (15.) und Robert Lewandowski (34. Minute) in der ersten Halbzeit vor. Im zweiten Durchgang wurde es dann doch nochmal etwas spannend, Emre Can verwandelte in der 52. Minute einen Foulelfmeter für die Gäste aus Dortmund. Die Bayern hätten in der Partie noch deutlich mehr Möglichkeiten gehabt, aber viele vergeigt, erst der Treffer durch Jamal Musiala in der 83. Minute beendete jegliche Restzweifel und sorgte dafür, dass sich die Ersatzspieler schon das Meister-T-Shirt überzogen. Seit der Saison 2012/13 hat der FC Bayern ununterbrochen in jeder Saison die Bundesliga gewonnen. In der Vereinsgeschichte ist es die 32. Meisterschaft.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: SpVgg Greuther Fürth - Bayer Leverkusen 1:4, SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach 3:3, Eintracht Frankfurt - 1899 Hoffenheim 2:2, 1. FC Köln - Arminia Bielefeld 3:1.

Quelle: dts Nachrichtenagentur