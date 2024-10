2. Bundesliga: Fortuna verliert gegen HSV - bleibt aber Erster

Zum Abschluss des 8. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger SV mit 0:3 verloren.

Die Hanseaten zeigten sich äußerst effizient und gingen direkt mit der ersten Chance durch Jean-Luc Dompé nach acht Minuten in Führung. Die rheinischen Hausherren hatten im ersten Durchgang zwar mehr vom Spiel und auch die besseren Chancen, blieben aber glücklos.



Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Knapp zehn Minuten vor Schluss schwächten sich die Rheinländer jedoch selbst. Giovanni Haag sah nach einer Hand-Notbremse die Rote Karte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Robert Glatzel souverän zur Vorentscheidung. Der Angreifer erhöhte in der 90. Minute dann noch auf 3:0.



Weil im Parallelspiel der 1. FC Magdeburg gegen Greuther Fürth nur 2:2 unentschieden gespielt hat, bleiben die Düsseldorfer trotz der Niederlage Tabellenführer. Der HSV klettert auf Platz 5, da Hannover 96 zeitgleich das Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig 2:0 verlor.



Nach der Länderspielpause gastieren die Fortunen in Regensburg beim Tabellenschlusslicht. Der HSV empfängt dann den 1. FC Magdeburg.

Quelle: dts Nachrichtenagentur