Absage in Oslo wegen Nebel und Wind

Dichter Nebel und starker Wind haben die Austragung des Skisprung-Einzels von Oslo im Rahmen der Raw Air Tour verhindert. Ein Nachholtermin ist ist für Montag um 17:15 jetzt angesetzt worden.

Youngster Constantin Schmid reist somit nach seinem Sieg in der Qualifikation und Platz zwei im Team überraschend als Führender der Tour zur zweiten Station nach Lillehammer. Die Wettbewerbe in Oslo fanden wegen des neuartigen Coronavirus ohne Publikum statt, was Stephan Leyhe mit „wie Training mit Presse“ kommentierte. Wie es auf den verbleibenden Stationen in Lillehammer, Trondheim, Vikersund sowie bei der Skiflug-WM im slowenischen Planica weitergeht, schien am Wochenende noch offen. Der scheidende Rennleiter des Weltverbandes Fis, Walter Hofer, sagte, in Lillehammer werde es ganz normal mit Publikum weitergehen.



Ob das auch für das unweit von Italien gelegene Planica und die WM (19. - 22. März) gilt, war noch nicht sicher. Die slowenische Regierung beschloss dort am Samstag, Großveranstaltungen mit mehr als 500 Zuschauern in Hallen zu untersagen. Möglich ist, dass dies in der kommenden Woche auf die Flug-WM, bei der tausende Zuschauer erwartet werden, ausgeweitet wird. Auch eine WM ohne Zuschauer ist denkbar.



Geiger und Co. verliessen Oslo trotz der Absage vom Sonntag mit einem positiven Gefühl, nachdem das Quartett Geiger, Schmid, Leyhe, Paschke im Team-Wettbewerb Platz zwei hinter Gastgeber Norwegen belegt und die Führung in der Nationenwertung von Österreich übernommen hatte.

Quelle: SC Willingen