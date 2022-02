Fußball-Traditionsverein Schalke 04 hält vorerst an Sponsor Gazprom fest

Der Zweitligist FC Schalke 04 gerät im Zusammenhang mit der Eskalation des Ukraine-Konflikts zusehends in die Kritik wegen seines Sponsors Gazprom. Der Club will an der Partnerschaft festhalten – und veröffentlichte am Dienstag eine Stellungnahme zu der Problematik. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der vom russischen Energieunternehmen Gazprom gesponsorte Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verfolgt die politische Lage in Osteuropa nach der Anerkennung der ostukrainischen Separatistengebiete durch Russland "mit großer Sorge". Das erklärte der Verein in einer Stellungnahme der Vereinsführung am Dienstag. Ob der Club Konsequenzen zieht, ist noch offen. "Der FC Schalke 04 wird die weitere Entwicklung beobachten, bewerten und nachdrücklich zum Frieden appellieren – zum Schutz der von der Krise betroffenen Menschen", hieß es. Der Verein sei sich "seiner besonderen Rolle unter den deutschen Sportvereinen bewusst", teilte die Clubführung mit: "Mit Gazprom Germania, einer deutschen Tochter des staatlichen russischen Energieunternehmens Gazprom, hat der S04 seit nunmehr 15 Jahren einen zuverlässigen Partner und einen relevanten Gaslieferanten der Bundesrepublik Deutschland an seiner Seite. Die Verantwortlichen des Vereins stehen im ständigen Dialog mit dem langjährigen Hauptsponsor." Es stehe für den Club "außer Frage, dass sich der Verein für Frieden und ein friedliches Miteinander einsetzt, die Mitglieder haben die Gewaltfreiheit im Leitbild festgeschrieben", betonte der Club. In Paragraph 8 heißt es: "Von uns Schalkern geht keine Diskriminierung oder Gewalt aus." Diese Haltung habe man in Gesprächen mit Gazprom Germania geäußert. "Hochproblematisch hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Vereins" Für den Marketingexperten Raphael Brinkert, der die Kampagne der SPD für die Bundestagswahl 2021 verantwortete und auf Schalke im Vorjahr den Zusammenschluss "Zukunftself" initiierte, wäre eine Trennung vom Sponsor "ein PR-Coup für alle Seiten. Fest steht, dass die Situation untragbar geworden ist", sagte er zu RTL/ntv: "Jeder weitere Spieltag mit dem russischen Staatsunternehmen auf der Brust ist hochproblematisch hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Vereins und seinem selbstauferlegten Leitbild nebst Wertekanon." Medienanwalt Nikolaus Steinhöfel twitterte zu diesem Thema: Mit dem Überstreifen von Regenbogenarmbinden konnte man als Fußballer bei der Euro ohne jedes Risiko Applaus einheimsen und den Moralapostel geben. Mal sehen, ob jetzt auch einer den Mut hat, das "Gazprom"-Trikot von Kriegsverbrecher Putin auszuziehen. — Steinhoefel (@Steinhoefel) February 22, 2022 Der Gazprom-Deal ist für den angeschlagenen Verein finanziell elementar wichtig, doch Brinkert schlägt Kompensationsmöglichkeiten vor. "Sponsoren könnten einen Pool bilden, um den finanziellen Ausfall gemeinsam zu kompensieren", sagte er: "Es könnte Fan-Initiativen und Merchandise-Kollektionen geben und auch Bund und Länder könnten mit einem Überbrückungskredit helfen oder aber zeitlich limitiert mit der nationalen Impfkampagne auf der Trikotbrust werben." Kurzfristig sei eine Trennung vom Hauptsponsor für Schalke "wirtschaftlich eine Herausforderung. Aber langfristig bietet sich dem Verein ohne Gazprom eine große Chance für einen kommunikativen Neustart"." Quelle: RT DE