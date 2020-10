Testspiel: Deutschland mit Unentschieden gegen die Türkei

Im Freundschaftsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen die Türkei hat das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit 3:3 unentschieden gespielt.

In der siebten Minute kam die DFB-Elf das erste mal gefährlich vor den türkischen Kasten, doch der freistehende Waldschmidt scheiterte aus neun Metern an Torwart Günök. Die Türkei versteckte sich aber keineswegs und kam in der elften Minute zur ersten guten Möglichkeit, bei der Karacas Schuss gerade noch von Can geblockt werden konnte. Einen Schuss von Brandt in der 27. Minute aus 17 Metern lenkte der türkische Schlussmann am linken Pfosten vorbei.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte er aber keine Abwehrchance, als Draxler nach Pass von Havertz die Kugel über den Keeper ins Netz hob. Es ging mit einer Pausenführung für das DFB-Team in die Kabine. Im zweiten Durchgang fand die Günes-Elf aber rasch eine Antwort, als Schulz in der 50. Minute einen Fehlpass im Aufbau fabrizierte und Ozan Tufan nach Pass von Ayhan den Ball sehenswert in den rechten Winkel setzte. Aber auch dieser Spielstand hielt nicht lange, denn Debütant Florian Neuhaus traf in der 58. Minute nach Doppelpass mit Havertz aus 15 Metern per Schlenzer ins linke Toreck.

In der 62. Minute gelang Brandt aus 16 Metern fast der dritte deutsche Treffer, doch Günök parierte glänzend. In der 67. Minute glich der Gast stattdessen erneut aus, als Karaca Neuhaus im rustikalen Zweikampf den Ball abluchste und frei vor Leno cool verwandelte. Die deutsche Mannschaft protestierte anschließend vehement, einen VAR gab es bei diesem Test jedoch nicht. Deutschland gab die erneute Antwort auf dem Rasen, als Waldschmidt in der 81. Minute vom eingewechselten Gosens bedient wurde und aus 13 Metern zum dritten Treffer des Heimteams vollstreckte. Doch auch die Türken konnten noch einmal reagieren, als der eingewechselte Kenan Karaman in der Nachspielzeit zu viel Platz bekam und die Gäste zum dritten mal ausgleichen konnten - zum Endstand.

