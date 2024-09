2. Bundesliga: Hertha besiegt Kaiserslautern

In der Abendbegegnung des vierten Spieltags der 2. Bundesliga hat Hertha BSC auswärts mit 4:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen.

Die Partie bot von Beginn an einen hohen Unterhaltungswert mit vielen Torchancen. In der 28. Minute brachte Luca Schuler die Berliner in Führung. Wenige Minuten später glich Lauterns Philipp Klement in der 32. Minute für die Hausherren aus. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Aaron Opoku Kaiserslautern dann in Führung.



Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine und begannen wie bereits im ersten Durchgang mit viel Angriffslust. In der 51. Minute glich Herthas Derry Scherhant für die Gäste aus. In der 64. Minute war es erneut Herthas Schuler, der die Gäste aus der Hauptstadt mit seinem zweiten Treffer in Führung brachte. Diese hielt jedoch nicht lange: Nur vier Minuten später glich Lauterns Boris Tomiak erneut aus und brachte die Gäste zurück ins Spiel. Die Berliner drückten jetzt ordentlich und konnten sich in der 79. Minute erneut durch einen Treffer von Mickael Cuisance belohnen und das Spiel dadurch für sich entscheiden. Am nächsten Samstag tritt Kaiserslautern in Hannover an, die Hertha empfängt am Sonntag die Fortuna aus Düsseldorf.

2. Bundesliga: Darmstadt-Trainer Lieberknecht tritt zurück

Darmstadt - Torsten Lieberknecht ist nicht mehr Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. Nach "interner Analyse und mehreren intensiven Gesprächen aller Beteiligten" habe der 51-Jährige darum gebeten, die Zusammenarbeit "zum Wohle des Vereins zu beenden", teilte der Klub am Sonntag mit. Dieser Bitte sei man nachgekommen.

Für den Erfolg des SV 98 sei es wichtig, "die hundertprozentige Energie und Überzeugung für den sportlichen Turnaround zu spüren", sagte Sportdirektor Paul Fernie. "Es spricht für Torsten, dass wir dies gemeinsam mit ihm sachlich diskutieren konnten und dabei zu diesem Ergebnis gekommen sind."

"Bis auf Weiteres" soll das bestehende Trainerteam um Darius Scholtysik und Ovid Hajou die Einheiten leiten. Über die Cheftrainer-Nachfolge werde man "zu gegebener Zeit" informieren, so der Verein weiter.



Der Bundesliga-Absteiger hatte einen katastrophalen Start in die neue Saison hingelegt. Nach vier Spielen stehen die Lilien mit nur einem Punkt auf dem vorletzten Platz. Zuletzt verloren sie am Samstag mit 0:4 in Elversberg.

2. Bundesliga: Köln gewinnt auf Schalke

Gelsenkirchen - Zum Abschluss des vierten Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Köln 3:1 beim FC Schalke 04 gewonnen.

Die Partie begann mit einigen guten Offensivaktionen auf beiden Seiten, letztendlich konnten die Gäste in der 25. Minute durch einen Treffer von Damion Downs in Führung gehen. Im Anschluss machten sie weiter Druck und belohnten sich auch noch vor der Pause, als Linton Maina einen Konter veredelte.

Direkt nach dem Seitenwechsel zappelte der Ball erneut im Tor der Knappen - diesmal war Tim Lemperle für den Treffer verantwortlich. Die Partie schien zu diesem Zeitpunkt bereits entschieden zu sein. Die Schalker konnten sich zwar in der 66. Minute durch einen von Kenan Karaman verwandelten Elfmeter auch selbst in die Torschützenliste eintragen - für eine Aufholjagd reichte es trotz einiger guter Gelegenheiten aber nicht mehr.

Durch den Sieg rückt Köln auf den sechsten Platz vor, Schalke steht mit vier Zählern auf dem Konto auf Rang zwölf. Für die Kölner geht es nach der Länderspielpause am 14. September gegen den 1. FC Magdeburg weiter, die Schalker sind am Tag zuvor beim Karlsruher SC gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagmittag: SC Paderborn 07 - SSV Ulm 1846 0:0, Eintracht Braunschweig - Karlsruher SC 1:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur