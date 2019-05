Werder Bremen: Kapitän Max Kruse verlässt den SV Werder

Der SV Werder Bremen wird ohne seinen Kapitän Max Kruse in die Saison 2019/2020 gehen. Der 31-Jährige wird die Grün-Weißen am Ende der aktuellen Spielzeit verlassen, wie Werders Geschäftsführer Frank Baumann am Freitag bekannt gab.

"Wir haben immer betont, dass wir die Zusammenarbeit mit Max gerne fortgeführt hätten. Er hat sich jedoch dazu entschieden, nach drei Jahren eine neue Herausforderung suchen zu wollen. Diesen Wunsch respektieren wir. Für uns war es wichtig, Planungssicherheit für die neue Saison zu haben. Dies ist nun gegeben und wir sind uns sicher, auch in der kommenden Saison einen starken Kader zusammenzuhaben", erklärt Frank Baumann, der sich ausdrücklich bei Max Kruse für seinen Einsatz im Werder-Trikot bedankt: "Max ist damals in einer Situation zu Werder gekommen, in der es nicht selbstverständlich war, dass ein Spieler seiner Qualität diesen Weg gehen möchte. Er hat die letzten drei Jahre diesen Verein geprägt, der Mannschaft ein Gesicht gegeben und einen entscheidenden Anteil zu der Entwicklung des Vereins beigetragen." Lobende Worte kommen zum Abschied auch von Cheftrainer Florian Kohfeldt: "Max ist ein herausragender Spieler, der in den vergangenen drei Jahren eindrucksvoll und vorbildlich unter Beweis gestellt hat, wie wertvoll er für eine Mannschaft sein kann. Auch mein Verhältnis zu ihm war von hohem Vertrauen geprägt, das vielleicht über ein normales Trainer-Spieler-Verhältnis hinausgeht. Ich wünsche Max alles erdenklich Gute für die Zukunft." "Ich habe mit großer Freude drei Jahre lang für den Verein gespielt und zuletzt stolz die Mannschaft als Kapitän geführt - das wird mir für immer in wertvoller Erinnerung bleiben", so Max Kruse zum Abschied. Max Kruse kehrte im Sommer 2016 vom VfL Wolfsburg zum SV Werder Bremen zurück. Für die Grün-Weißen lief er in dieser Zeit 84 Mal in der Bundesliga auf und erzielte 32 Tore. Hinzu kamen neun Spiele im DFB-Pokal, in denen er drei Tore erzielte. Quelle: Werder Bremen GmbH & Co KG aA (ots)

