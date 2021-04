Rangnick berät Lokomotive Moskau hat aber kein Interesse an einem festen Job

Der bekannnte Bundesligatrainer Ralf Rangnick hat einen Beratungsauftrag vom russischen Fußball-Erstligisten Lokomotive Moskau angenommen. An einem festen Job beim Club habe er aber kein Interesse, ließ er mitteilen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Montag bestätigte, handelt es sich dabei um die Erstellung eines sportlichen und strukturellen Konzepts. In diesem Zusammenhang war Rangnick am Sonntag beim Derby zwischen Lok und Spartak Moskau anwesend, worüber russische Medien berichtet hatten. Der 62-Jährige, der weiterhin als ein Nachfolgekandidat für Bundestrainer Joachim Löw gilt, hat allerdings kein Interesse an einem Posten bei dem russischen Club.



Medien aus dem Land des dreimaligen russischen Meisters hatten spekuliert, dass Rangnick den Job des Sportdirektors übernehmen soll und bereits Gehaltsforderungen verbreitet. Dies trifft nach dpa-Informationen nicht zu. Lok Moskau ist derzeit Dritter der russischen Meisterschaft, hat bei acht Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Zenit St. Petersburg aber nur noch eine geringe Chance auf den Titel. "



