Achtes Gold für Norwegens Langläufer

Seefeld am Mittwoch – die Sonne strahlte vom blauen Himmel und dennoch lag über der 52. Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in der Olympiaregion ein dunkler Schatten. Der Doping-Skandal mit insgesamt fünf Festnahmen vor Ort, davon zwei österreichischen Langläufern, drängte den tollen sportlichen Erfolg von Martin Johnsrud Sundby in den Hintergrund. Der Norweger hatte über 15 Kilometer in der klassischen Technik vor über 10.000 Zuschauern mit einem tollen Finish Gold gewonnen, und zwar vor dem Russen Alexander Bessmertnych (+2,9 Sekunden Rückstand), sowie dem finnischen Titelverteidiger Iivo Niskanen, der mit 20 Sekunden Rückstand Rückstand Bronze holte.

Aus österreichischer Sicht war nach der Festnahme von Max Hauke (sowie dem nicht für diesen Bewerb genannten Dominik Baldauf) nur ein Athlet am Start und zwar Luis Stadlober, der allerdings – sichtlich geschockt von den Vorfällen in den Vormittagsstunden – nicht über den 56. Platz hinauskam . Sein Rückstand? 4:27,0 Minuten. Es war ein unglaublich spannendes Rennen, in dem Sundby nach zwei Staffel-Titeln sein erstes Einzelgold bei einer Weltmeisterschaft eroberte. Dem zweimaligen Tour-de-Ski- und dreifachen Gesamtweltcupsieger war es gelungen, über den Winter hinweg die Form perfekt aufzubauen und genau zum Höhepunkt – also bei der WM - seine beste Leistung abzurufen. Und nach Bronze im Skiathlon gab nunmehr als Draufgabe noch Gold. Den Sieg hatte sich der Norsker gleichsam auf den letzten Metern hart erkämpft, wo er gerade einmal 2,9 Sekunden Vorsprung in das Ziel rettete. LL Ergebnisliste Herren 15km C Quelle: ÖSV - seefeld2019.com

