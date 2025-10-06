Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachtrennen-Drama: Mercedes schlägt zurück, McLaren holt Titel

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 06:38 durch Sanjo Babić
George William Russell (2024)
George William Russell (2024)

Foto: Author
Lizenz: CC BY 2.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

George Russell hat den Grand Prix von Singapur gewonnen und damit seinen zweiten Saisonsieg gefeiert, berichten Reuters-Korrespondenten. Max Verstappen wurde Zweiter, Lando Norris Dritter, McLaren sicherte den Konstrukteurs-Titel.

Der Mercedes-Pilot kontrollierte das Rennen von der Pole und hielt in der Schlussphase den Abstand nach hinten. Dahinter verteidigte Verstappen knapp vor Norris, während Oscar Piastri auf Rang vier ins Ziel kam. Lewis Hamilton verlor wegen Track-Limits eine Position und wurde Achter.

Für Russell hat der Erfolg symbolische Bedeutung, nachdem er 2023 in Marina Bay in der Schlussrunde ausgeschieden war. McLaren krönte eine konstante Saison mit der Teamkrone. Die WM-Spitzenreiter bleiben eng beieinander, die Asien-Tour verspricht weitere Spannung.

Quelle: ExtremNews


