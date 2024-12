1. Bundesliga: Leverkusens Schick schießt Freiburg ab

Am 15. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Bayer 04 Leverkusen zuhause gegen den SC Freiburg mit 5:1 gewonnen.

Der amtierende Deutsche Meister investierte von Beginn an mehr in die Partie und hatte in der 6. Minute die erste Möglichkeit durch Wirtz, der knapp zu weit rechts zielte.



Die erste Riesenchance für den SC hatte ein Verteidiger: Lienhart durfte in der elften Minute aus 17 Metern abziehen und traf die Oberkante der Latte.



In der 33. Minute hätte Wirtz die Hausherren in Führung bringen können, nach Foulspiel am Ausnahmekönner im Strafraum durch Doan brachte der Gefoulte den fälligen Elfmeter aber nicht an Atubolu vorbei.

Davon ließ sich der 21-Jährige aber nicht verunsichern und bereitete in der ersten Minute der Nachspielzeit von Hälfte eins die Führung vor: Der Nationalspieler schickte Schick in die Tiefe und der Tscheche überwand Atubolu mit einem feinen Heber aus 16 Metern. Damit lag die etwas aktivere Mannschaft zur Pause in Front.Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Wirtz höchstselbst für die Werkself: In der 51. Minute ließ er Höler gekonnt aussteigen und jagte das Leder aus wenigen Metern ins linke Eck.Die Gäste fanden in der 55. Minute aber die perfekte Antwort: Grifo machte es am Ende eines Gegenstoßes mit viel Gefühl und schlenzte den Ball unhaltbar ins Gehäuse.Schick stellte in der 67. Minute aber den alten Abstand wieder her: Nach Wirtz-Flanke durfte der Stürmer viel zu frei einnicken. In der 74. Minute bot sich das gleiche Muster, als Wirtz nach einem Konter Schick bediente und der aus 14 Metern eiskalt blieb.Die Messe war nun gelesen, die Schuster-Elf schien geschlagen. Dennoch legte Schick in der 77. Minute auch noch den vierten eigenen Treffer nach, als er nach Grimaldo-Ecke aus fünf Metern mit dem Kopf zum Endstand vollstreckte.

Damit bleibt Leverkusen in der Tabelle vier Punkte hinter Bayern München Zweiter, Freiburg rutscht dagegen vorerst auf Platz acht ab.

1. Bundesliga: Bochum feiert gegen Heidenheim ersten Saisonsieg

Im ersten Sonntagsspiel des 15. Bundesliga-Spieltags hat der VfL Bochum das Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0 gewonnen. Es war der erste Saisonsieg für das Schlusslicht der Tabelle.

Die Hausherren waren von Anfang an die bessere Mannschaft und gingen auch bereits nach sechs Minuten durch einen Treffer von Moritz Broschinski in Führung. Von den Gästen, die unter der Woche in der Conference League ran mussten, kam auch danach nur wenig. Stattdessen legte Matus Bero in der 38. Minute für Bochum nach.

Einen Wechsel des Momentums gab es auch nach dem Seitenwechsel nicht. Stattdessen spielte der VfL weiter nach vorn, vergab aber mehrere Chancen. Heidenheim blieb derweil ideenlos. Auch wenn ein dritter Bochumer Treffer durch Lukas Daschner in der 89. Minute wegen einer Abseitsstellung zurückgenommen wurde, ließen die Hausherren letztendlich nichts mehr anbrennen.

In der Tabelle steckt Heidenheim mit zehn Punkten weiter auf dem 16. Platz fest, die Bochumer haben noch vier Punkte weniger auf dem Konto. Für Bochum geht nach der Winterpause am 11. Januar in Mainz weiter, Heidenheim ist zeitgleich gegen Union Berlin gefordert.

1. Bundesliga: Borussia Dortmund gewinnt in Wolfsburg

Zum Abschluss des 15. Bundesliga-Spieltags und des Jahres 2024 hat Borussia Dortmund beim VfL Wolfsburg mit 3:1 gewonnen. Es ist der erste Auswärtssieg für den BVB in dieser Saison.

In der ersten Halbzeit schien es so, also ob die Gäste innerhalb von fünf Minuten alles klar machen können: Donyell Malen (25.), Maximilian Beier (28.) und Julian Brandt (30. Minute) brachten den BVB klar in Führung.

Regelrechten Achterbahn-Fußball gab es dann aber im zweiten Durchgang: Wolfsburgs Denis Vavro holte in der 58. Minute den Anschluss, und nachdem Dortmunds Pascal Groß in der 62. Minute wegen einer "Notbremse" vom Platz geschickt wurde, bekam die Partie nochmal Tempo und Spannung. Wolfsburg drehte richtig auf und holte eine Chance nach der anderen raus, der BVB brachte die Führung schließlich nur noch mit Mühe und tief in der eigenen Hälfte über die Zeit.

In der Tabelle ist Borussia Dortmund damit am Ende des Spieltags auf Rang sechs und hält Anschluss an die internationalen Plätze, Wolfsburg rutscht auf Platz elf.

