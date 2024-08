Viele deutsche Hoffnungen am zehnten Olympia-Medaillentag

20 Entscheidungen gibt es am zehnten Medaillen-Tag bei den Olympischen Sommerspielen in Paris, und aus deutscher Sicht gibt es wieder zahlreiche Hoffnungen.

Der Tag beginnt um 8:00 Uhr mit dem Mixed-Staffel-Triathlon. Das deutsche Team, bestehend aus Lisa Tertsch, Lasse Lührs, Laura Lindemann und Tim Hellwig, gehört zu den Favoriten nach dem Gewinn der WM in Hamburg.



Im Schießzentrum Châteauroux tritt Florian Peter um 9:30 Uhr im Finale der Schnellfeuerpistole an. Am Nachmittag um 15:00 Uhr geht es im Mixed-Skeet-Finale um weitere Medaillen, hier sind Nele Wißmer und Sven Korte am Start, wenn sie sich am Vormittag ab 9 Uhr qualifizieren.



Ab 11:45 Uhr stehen die letzten Turnfinals an. Lukas Dauser, Silbermedaillengewinner von Tokio, tritt am Barren an, obwohl er nach einer Verletzung noch nicht wieder in Topform ist.



Die deutschen Hockey-Frauen spielen um 12:30 Uhr im Viertelfinale gegen Argentinien und hoffen auf den Einzug ins Halbfinale.



Im neuen Kajak-Cross sind Ricarda Funk, Elena Lilik und Noah Hegge dabei. Die Finals starten um 16:55 Uhr für die Frauen und um 17:00 Uhr für die Männer.



Abends im Stade de France gibt es Leichtathletik-Finals, unter anderem im Stabhochsprung der Männer mit deutschen Hoffnungen wie Oleg Zernikel und Bo Kanda Lita Baehre. Kristin Pudenz tritt im Diskuswerfen der Frauen an und will ihren Erfolg von Tokio wiederholen.



Beim Bahnradsport kämpfen am Abend im Vélodrome Saint-Quentin-en-Yvelines die deutschen Frauen um Medaillen im Teamsprint. Das Finale um Gold ist um 19:59 Uhr.

