1. Bundesliga: Dortmund verspielt Sieg in Augsburg

Zum Abschluss des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga ist Borussia Dortmund nicht über ein 1:1 gegen Augsburg hinausgekommen.

Bei nun acht Punkten Rückstand auf Bayern München hat der BVB damit wohl auch seine letzte Möglichkeit auf einen Titel verspielt. Unter der Woche noch scheiterten die Dortmunder in der Europa League an den Glasgow Rangers. Augsburg hingegen rückt dank des Punktgewinns wieder vom Abstiegs-Relegationsplatz. Gegen den Favoriten aus dem Ruhrgebiet trat der FCA beherzt auf, stand sicher in der Verteidigung und schaffte es, in der Offensive Nadelstiche zu setzen. Nach 45 Minuten lagen die Hausherren dennoch zurück: eine starke Einzelaktion von Hazard schaltete die gesamte FCA-Abwehr aus, der anschließende Schuss des Belgiers landete unhaltbar im linken Eck (35.). Im zweiten Durchgang spielte der BVB immer druckvoller auf, Augsburg geriet immer weiter unter Druck und hatte Glück, dass Malen gleich zweimal am Aluminium scheiterte. Die Schlussphase gehörte dann aber wieder den Hausherren, die mit großen Einsatz auf den Ausgleich drängten und schließlich dafür belohnt wurden. Der eingewechselte Sarenren Bazee köpfte einen verunglückten Schussversuch von Maier genau unter die Latte (78.).





Leipzig gewinnt in Bochum

Im ersten Sonntagsspiel des 24. Spieltags der Bundesliga hat RB Leipzig 1:0 beim VfL Bochum gewonnen.



Die Leipziger rücken damit auf den vierten Tabellenplatz vor, Bochum ist weiterhin Elfter. Beide Teams präsentierten sich am Sonntag bissig. Sie neutralisierten sich von Beginn an im Mittelfeld. Auch im zweiten Durchgang traten die Mannschaften zweikampffreudig auf. Trotz vereinzelter Chancen auf beiden Seiten sah es lange nach einer Punkteteilung aus. Christopher Nkunku konnte aber in der 82. Minute doch noch treffen und seinem Team so den Auswärtssieg sichern. Für Bochum geht es am Mittwoch im DFB-Pokal gegen Freiburg weiter, Leipzig ist ebenfalls am Mittwoch im Pokal in Hannover gefordert.





FC Bayern siegt nach Chancenwucher gegen Frankfurt



Am 24. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt vor heimischer Kulisse gegen den FC Bayern München mit 0:1 verloren.

Die Bayern spielten gewohnt zielstrebig Richtung Tor der Eintracht, die Gastgeber hatten aber in der siebten Minute die große Gelegenheit: Lindström inszenierte Kostic und der Serbe zielte allein vor Ulreich rechts vorbei. Auf der anderen Seite köpfte Musiala in der zehnten Minute knapp daneben. In der 15. Minute entschärfte Ulreich wiederum einen wuchtigen Versuch von Kostic. Es war ein mittleres Wunder, dass bis zur Pause keine Treffer fielen, doch Coman scheiterte in der 24. Minute an Trapp, Lewandowski köpfte in der 34. Minute hauchzart vorbei und in der 39. Minute kam Coman aus spitzem Winkel nicht am SGE-Keeper vorbei. Die Glasner-Elf konnte sich über das 0:0 zur Pause nicht beschweren. Auch nach dem Seitenwechsel drängte der deutsche Rekordmeister auf den Torerfolg: in der 53. Minute klärte Ndicka vor Pavards Kopfball auf der Linie, in Minute 60 kam Lewandowski erneut nicht am stark reagierenden Torwart vorbei. Der eingewechselte Sané schaffte dann in der 71. Minute aber den erlösenden Führungstreffer, als er perfekt von Kimmich bedient wurde und flach vollstreckte. Die Hessen wagten sich danach etwas aus der Defensive, kamen aber nicht mehr gefährlich zum Abschluss. Der Joker-Treffer von Sané reichte der Nagelsmann-Elf.







Quelle: dts Nachrichtenagentur