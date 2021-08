3. Liga: Großes Löwen-Duell Braunschweig - TSV 1860

Das wird ein großes Löwen-Duell am Samstag: Braunschweig, nach Stotterstart zuletzt mit 3 Siegen und 7:0 Toren, gegen TSV 1860 München, glücklicher 3:0-Sieger gegen Köln - ab 13.45 Uhr live bei MagentaSport. Das ist nur eines der Top-Spiele des 6. Spieltags. Das 2. spannende Samstag-Duell verspricht viele Tore: Viktoria Berlin, Zweiter mit großem Selbstbewusstsein, gegen Mannheim, zuletzt 2 Siege mit 8:2 Toren.

Zum jüngsten Waldhof -Erfolg trägt Marc Schnatterer wesentlich bei, der Routinier erklärt in "3. Liga Top-Thema" sein "Baby-Tor" gegen Meppen und die Ambitionen "im vorderen Drittel". Viktorias Trainer Benedetto Muzzicato gibt sich nach dem späten 1:1 in Zwickau ambitioniert: "Es geht mehr. Wir brauchen noch eine Leichtigkeit im Spiel und dann können wir noch mehr weh tun." Ein 50 Meter-Tor und maximale Effektivität bescheren Wehen Wiesbaden die Tabellenspitze. Gegner Magdeburg war nach dem 1:2 in Saarbrücken angefressen. Der sonst sehr moderate Trainer Titz ärgerte sich über "Schauspielerei" vor dem entscheidenden Elfer für die Saarländer, aber auch über "kein gutes Spiel" seines FCM.



Sehr heißer Samstag zum 6. Spieltag- MagentaSport zeigt alle Partien ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel und in der Konferenz. Heute eröffnet der Lautern-Besieger Hallescher FC gegen SC Verl den 6. Spieltag - ab 18.30 Uhr live bei MagentaSport.

Ein Schritt vor, einer zurück: deshalb herrscht nach dem 0:1 in Halle schon wieder Frust beim 1. FC Kaiserslautern seit Dienstagabend. Diesmal waren es die vergebenen Chancen. Der Effekt vom 3:0 gegen TSV 1860 München war nach 3 Tagen schon wieder weg. "Wir müssen das Tor machen", monierten Trainer Marco Antwerpen und Neuzugang Mike Wunderlich unisono. Gegen Zwickaus defensive Fußball-Arbeiter wird´s am Samstag nicht einfacher.

"Ja" - Schnatterer wird Papa und will mit Mannheim "im vorderen Drittel" mitspielen

Die gute Nachricht erstmal vorneweg: Marc Schnatterer, über 400 Spiele in der 2. und 3. Liga, wird mit 35 Jahren erstmals Papa. Sein angedeuteter Babyjubel bei seinem Treffer zum 4:0 für Mannheim gegen Meppen war schon ein Hinweis, in der MagentaSport-Gesprächsreihe "3 Liga Top-Thema" bestätigte er: "Ja", das war ein Babytor. "Das war der ideale Anlass. Mit den Stimmungen mit den Emotionen. Meine Freundin saß im Stadion. Wir freuen uns darauf, jetzt genießen wir bis dahin, die eine oder andere Minute länger zu schlafen." Der zugeschaltete Frank Schmidt, über 10 Jahre "Schnattis" Trainer beim SV Heidenheim, hatte schon vermutet: "Da ist was im Busch oder im Bauch."

Mannheims Aufstiegsambitionen? "Ich find´s gut" Aber: "Du hast keine Garantie für nix"

Marc Schnatterer gehört sicher zu den Stars der 3. Liga, führt mit 6 Punkten (3 Tore + 3 Assists) die Scorer-Liste an. Sein Credo: "Ich war immer der Typ, der geschaut hat, dass wir als Mannschaft erfolgreich sind. Der Rest kommt dann von allein."

Im Gespräch mit Alexander Klich spricht der 35jährige auch über die kolportierten Aufstiegsambitionen der Mannheimer: "Ich find´s gut, wenn ein Verein solche Ziele hat. Das spricht ja auch dafür, dass man was entwickelt. Man spielt nicht einfach nur, um dabei zu sein." Mannheims Rolle sieht er so: "Ich glaube, wenn man jetzt sieht, wie wir aufgestellt sind, wie wir auch funktionieren können als Mannschaft, schon dafür aufgestellt sind, im vorderen Drittel mitzuspielen." Aber, die 3 Liga stehe auch für eine extreme Ausgeglichenheit: "Du hast keine Garantie für nix." Und: "Die Liga ist für jeden und zu jedem Zeitpunkt brandgefährlich."

Spielen vor Fans: "Schon allein deshalb hat sich´s schon rentiert, die Schuhe im Sommer nicht an den Nagel zu hängen"

Weil es in Heidenheim nicht mehr so gut lief für ihn, hatte er sich sogar über ein Karriere-Ende im Sommer Gedanken gemacht. "Ich habe mich schon frühzeitig entschieden, dass ich gesagt habe: ich möchte noch ein Jahr dranhängen. Trotzdem kommt man ja an einen Punkt, wo man mal kurz überlegt. Ich habe da eher das Zeichen gespürt, ich kann da noch mal mit anpacken." Gut für Mannheim, gut für die 3. Liga, denn Schnatterer lebt und liebt die Emotionen. Nach dem "geilen Fußball-Abend" gegen Meppen vor 7500 Zuschauern sagt der 35jährige: "Schon allein deshalb hat sich´s schon rentiert, die Schuhe im Sommer nicht an den Nagel zu hängen." Schnatterer und die Fans - da haben sich beim SV Waldhof zwei gefunden: "Das ist hier in Mannheim extrem, wie die Fans den Verein leben."

Marc Schnatterer spielte zuletzt 7 Jahre in der 2. Liga, mit dem SV Heidenheim war er in 2014 aus der 3. Liga aufgestiegen. Wie sieht er die Liga nach dieser Abstinenz: "Ich glaube schon, dass sie sich spielerisch entwickelt hat. Viele Mannschaften haben ja auch einen spielerischen Ansatz - früher war das nicht unbedingt so. Da ist mehr Attraktivität. Es gibt viele talentierte junge Spieler, die auch die Zukunft sein können in der 2. Liga, vielleicht sogar mehr."

