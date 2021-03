2. Bundesliga: Fürth verpasst Sprung auf Platz zwei

Am 26. Spieltag der 2. Bundesliga hat die SpVgg Greuther Fürth nur 2:2 gegen den 1. FC Nürnberg gespielt.

Damit verpassten die Fürther den Sprung auf den zweiten Platz. Nürnberg bleibt weiter im Abstiegskampf. Im ersten Durchgang erarbeiteten sich die Gäste ein Chancenplus, blieben aber erfolglos. Fürth war unterdessen die etwas spielstärkere Mannschaft. Dank eines Treffers von Håvard Nielsen in der achten Minute gingen sie mit einer Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel machten die Nürnberger Druck und belohnten sich in der 57. Minute mit dem Ausgleich durch ein Tor von Enrico Valentini. Im Anschluss blieb es bis zum Ende spannend, da beide Teams auf Sieg spielten. Zunächst konnten die Gäste dank eines Treffers von Erik Shuranov in der 76. Minute das Spiel drehen. Sie konnten die Führung aber nicht über die Zeit bringen, da Dickson Abiama in der 90. Minute für den späten Ausgleich sorgte. Für Fürth geht es in zwei Wochen in Heidenheim weiter, Nürnberg ist gegen Paderborn gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen: Würzburger Kickers - Jahn Regensburg 1:1, VfL Osnabrück - FC St. Pauli 1:2.

Quelle: dts Nachrichtenagentur