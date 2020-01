Denise Herrmann holt beim Sieg von Marte Olsbu Roeiselands das erste Saisonpodest für die deutschen Damen

Für einen Moment halten die 7.300 Fans den Atem an: Als Denise Herrmann (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal) vor dem letzten Schuss im Stehendschießen eine kurze Pause einlegt, herrscht Totenstille in der Arena am Rennsteig. Wenn es bei ihrem bis dahin einzigen Fehler bleibt, das wissen die Fans beim BMW IBU Biathlon Weltcup, könnte es für das erste Weltcup-Podest in diesem Winter reichen. Herrmann schießt, die Scheibe fällt – frenetischer Jubel im Stadion. Mit nur einem Schießfehler und einer starken Laufzeit sichert sich die deutsche Hoffnungsträgerin den zweiten Platz im Sprint von Oberhof. Sie kam 33,1 Sekunden hinter der heute überragenden Norwegerin Marte Olsbu Roeiseland ins Ziel, die fehlerfrei blieb.

„Es waren harte Bedingungen, aber ich hatte einen guten Plan. Ich wollte mich auf meinen Job konzentrieren und nicht auf den Regen und den Wind“, sagte die glückliche Siegerin nach dem Rennen. Auch Denise Herrmann war mit dem zweiten Platz zufrieden. „Es war heute ein guter Tag für mich. Ich habe mich über Weihnachten in Davos vorbereitet, meinem Lieblingsort fürs Training. Nach den Tagen in der Schweiz habe ich mich sehr gut gefühlt“, sagte die Sächsin, die sich in der Weltcup-Gesamtwertung auf Rang sechs verbesserte.

Rang drei für Julia Simon

Dritte wurde Julia Simon aus Frankreich (+47,4), die wie Herrmann einmal in die Strafrunde musste und sich in ihrem erst zweiten Weltcup-Jahr auf den vierten Platz der Weltcup-Gesamtwertung vorgearbeitet hat. Die Weltcup-Führende Dorothea Wierer (Italien) belegte den vierten Rang (+1:01), ihre Dauerkontrahentin Tiril Eckhof aus Norwegen wurde Fünfte (+1:07). Eine gute Leistung beim Heim-Weltcup zeigte auch Vanessa Hinz (SC Schliersee), die mit einer Strafrunde Platz 15 belegte (+1:49). Die anderen deutschen Starterinnen verpassten die Weltcup-Punkte teils deutlich. Maren Hammerschmidt (SK Winterberg) wurde 48., Franziska Hildebrand (WSV Clausthal-Zellerfeld) 61. und Marion Deigentesch (SV Oberteisenbach) musste sich mit Platz 68 begnügen. Am besten schnitt noch Oberhof-Debütantin Janina Hettich (Ski Club Schönwald) ab. „Es war cool. Es macht echt Spaß zu laufen, wenn einen so viele Leute anfeuern“, sagte die 23-Jährige nach dem Rennen. Zufrieden mit ihrem 39. Platz war sie aber nicht. „Läuferisch bin ich eigentlich ganz gut zurechtgekommen – gerade dafür, dass ich über Weihnachten noch mal krank war. Die Laufform passt für meine Verhältnisse, aber drei Fehler im Schießen sind einfach zu viel“, so Hettich.

Quelle: WSRO-Skisport Christopher Eichler Weltcup-Medienteam

Anzeige: