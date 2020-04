Tyler Adams sieht RB Leipzig bei Saisonfortsetzung im Vorteil

Der Leipziger Bundesligaprofi Tyler Adams sieht seine Mannschaft bei einer möglichen Saisonfortsetzung ab dem 9. Mai im Vorteil.

"Wir haben das Glück, in diesem Jahr einen sehr tiefen Kader zu haben, das hat zu einem großen Teil zu unserem Erfolg beigetragen. Wenn wir also viele Spiele in wenige Wochen stopfen müssen, denke ich, dass unser Team perfekt für dieses Szenario geeignet ist", sagte der US-Nationalspieler dem Fußballportal "Transfermarkt".



Die Mannschaft habe eine so starke Mentalität, da spiele die Form eigentlich keine Rolle. "Wir wissen, was wir zu tun haben, sobald wir wieder auf dem Platz stehen", sagte der Leipziger Mittelfeldspieler. Bei RB Leipzig gehörte Adams nach seinem Wechsel aus New York fast auf Anhieb zum Stammpersonal. "Zum Glück habe ich schon zuvor im Red-Bull-System gespielt und den Spielstil so bereits kennengelernt. Ich denke, das hat mir beim Wechsel nach Deutschland sehr geholfen", sagte der ehemalige Spieler der New York Red Bulls. Seine Mannschaftskameraden und die Trainer hätten einen enorm guten Job gemacht, "um mir zu helfen, mich anzupassen". Sie alle "haben es mir sehr leicht gemacht", so Adams.

Quelle: dts Nachrichtenagentur