Santa Cruz hält Kahn für "gute Wahl" als Bayern-Chef

Ex-Bayern-Profi Roque Santa Cruz erwartet, dass Oliver Kahn als Vorstandschef beim FC Bayern München einen guten Job machen wird. "Kahn ist eine große Figur bei Bayern, er hat auch gut gearbeitet und sich bestmöglich vorbereitet, um jetzt bei Bayern neu einzusteigen und eine große Rolle zu spielen. Er ist der richtige Chef bei diesem großen Klub", sagte der Paraguayer dem Sender "Sport1".

Er sei genau so eine gute Wahl wie Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Das sind Leute, die diese Kultur und die Tradition vom FC Bayern in sich haben", so der Ex-Bayern-Stürmer. "Diese Kultur und die ganzen Vorbilder des FC Bayern wie Karl-Heinz Rummenigge, wie Uli Hoeneß, wie früher Franz Beckenbauer und so weiter, machen den Verein aus." Vor Kahn habe er während seiner Zeit in München "großen Respekt" gehabt. "Er hatte so eine souveräne Art, wie er gearbeitet hat, wie ein Besessener, die war beeindruckend. In jedem Training." Von Kahn habe er damals auch viel lernen können. "Ich war ein ganz junger Bursche und er war schon ein großer Torwart", so Santa Cruz. Der Stürmer war zwischen 1999 und 2007 als Profi beim FC Bayern aktiv. Aktuell steht der 38-Jährige bei seinem Jugendklub Olimpia Asunción in seiner paraguayischen Heimat unter Vertrag.

Quelle: dts Nachrichtenagentur