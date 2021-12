Basketball: ALBA wieder auf Kurs, Bonns Weihnachtsmärchen als FCB-Konkurrent durch schnelles Denken

ALBA Berlin meldet sich nach 3 Niederlagen mit einem 92:84 gegen Monaco, dem insgesamt 6. Sieg in der EuroLeague, zurück. "Wenn wir unseren besten Basketball spielen, dann schlagen wir die jeden Tag", meinte Berlins Oscar da Silva zur zurückgewonnenen Selbstsicherheit. ALBA rangiert auf Platz 15. Etwas besser steht es momentan um den FC Bayern. Mit dem 8. Sieg heute gegen Baskonia können die Münchner wieder zu den Playoff-Plätzen, den Top 8, aufschließen - ab 18.45 Uhr live bei MagentaSport.

Die größte Überraschung in der easyCredit BBL sind aktuell die Telekom Baskets Bonn, die beim 96:71 den 1. Erfolg in Bayreuth seit fast 8 Jahren schafften. Unter Trainer Tuomas Iisalo rangieren die Bonner mit 20:4 Punkten gleichauf mit dem FC Bayern an der Tabellenspitze. "Das fühlt sich gut an", freute sich Skyler Bowlin. In der neuen Ausgabe des MagentaSport-Podcasts "Abteilung Basketball" erklärt Iisalo "seine Idee", erfolgreich Basketball zu spielen: "Wir sind sehr schnell in unseren Entscheidungen. Das ist wichtiger als schnell rennen."



Nachfolgend die Stimmen:

EuroLeague: ALBA Berlin - AS Monaco 92:84

Die Albatrosse gewinnen nach 3 Niederlagen das Duell gegen Tabellennachbar Monaco. Da das Mittelfeld bis zu den Playoff-Plätzen sehr dicht ist, fehlen den Berlinern rechnerisch nur 3 Siege. Oscar da Silva analysierte: "Wir haben nicht aufgegeben. Wir wussten, dass das eine Mannschaft ist, die wir schlagen können. Die sind sehr talentiert, aber wenn wir unseren besten Basketball spielen, dann schlagen wir die jeden Tag." Die Weihnachtsfeiertage verbringt er in Berlin und nicht in seiner Heimat München: "Wir haben nur 24 Stunden frei, da klappt das nicht mit der Fahrerei. Wir trainieren am 24. und am 25. und dann spielen wir am 27. wieder." Und zwar ab 18.45 Uhr in Bayreuth.

Jaleen Smith ergänzte: "Wir haben mit enormer Energie heute gespielt... Wir haben es Monaco nicht einfach gemacht und das war der Schlüssel des Spiels."

easyCredit BBL: medi Bayreuth - Telekom Baskets Bonn 71:96

Die Telekom Baskets Bonn bestätigen ihre bisherige Saison und feiern auch in Bayreuth einen ungefährdeten Auswärtssieg. Der 7. Erfolg in Folge bedeutet Punktegleichstand mit Spitzenreiter München. Skyler Bowlin, 19 Punkte, über den erneut deutlichen Sieg: "Es fühlt sich gut an. Erst machen wir 100 Punkte, dann 90. Das fühlt sich am Ende schon gut an. Aber das ist nur die eine Seite. Das Wichtigere ist, dass wir nur 71 Punkte kassiert haben. Wir müssen immer noch an beiden Enden arbeiten."

Medi Bayreuth kassiert die nächste Niederlage und steht weiter 4 Punkte hinter den Playoff-Plätzen. Martynas Sajus nach der deutlichen Pleite: "Das ist sehr hart. Wir haben ein paar Spiele mit großem Abstand verloren, aber wir müssen weitermachen und gucken, dass wir das nächste Spiel besser sind."





Bonns Rezept: Schnelle Entscheidungen sind wichtiger als schnell rennen

Vom dynamischen Spiel bis zum Wohnort des Weihnachtsmanns - die neue "Abteilung Basketball"

Das Überraschungsteam der Liga, die Telekom Baskets Bonn, und ihr neuer Trainer Tuomas Iisalo sorgen für viel Spaß in dieser Saison. Der finnische Coach verriet im Podcast "Abteilung Basketball": "Unser Spiel ist sehr dynamisch. Wir können es immer auf den Gegner anpassen." Iisalo im Gespräch mit Michael Körner und Basti Ulrich, der Link zur Folge : https://soundcloud.com/abteilungbasketball/wollt-ihr-wissen-wo-der-weihnachtsmann-wohnt

Tuomas Iisalo zu seiner Erfolgsmethode: "Unser Spiel ist mehr dynamisch. Wir können es immer auf den nächsten Gegner vorbereiten. Jedes Spiel ist anders... Das funktioniert und wir spielen sehr schnell. Aber wir sind die Letzten in der Liga beim Fastbreak. Aber wir sind sehr schnell in unseren Entscheidungen. Das ist wichtiger als schnell rennen."

Iisalo hat schon in Crailsheim viel taktisch getüftelt, sein Training beschreibt er so: "Ein Großteil des Trainings ist die Entscheidung für den Point Guard zu finden und dann sind alle Spieler involviert. Das funktioniert natürlich nicht, wenn der Point Guard nur seinen eigenen Shot sucht."

Falls jemand in diesen Tagen wissen möchte, wo der Weihnachtsmann wohnt, für den hat Tuomas Iisalo einen sehr genauen Tipp: "Der Weihnachtsmann wohnt in Korvatunturi." Das ist ein 486 Meter hoher Berg an der finnisch-russischen Grenze.

Basketball LIVE bei MagentaSport

Donnerstag, 23.12.2021

EuroLeague

Ab 17.45 Uhr: Zenit St. Petersburg - Maccabi Tel Aviv

Ab 18.45 Uhr: FC BAYERN MÜNCHEN - Baskonia

Ab 19.45 Uhr: Panathinaikos Athen - Olympiakos Piräus

Ab 20.30 Uhr: Real Madrid - ZSKA Moskau

Ab 20.45 Uhr: Villeurbanne - Fenerbahce Istanbul

easyCredit BBL

Ab 18.45 Uhr: Löwen Braunschweig - Gießen 46ers

Ab 20.15 Uhr: HAKRO Merlins Crailsheim - Brose Bamberg

Sonntag, 26.12.2021

easyCredit BBL

ab 17.45 Uhr: Löwen Braunschweig - EWE Baskets Oldenburg. Hamburg Towers - Giessen 46ers

ab 20.15 Uhr: Merlins Crailsheim - FC Bayern München, Telekom Baskets Bonn - Syntainics MBC

Montag, 27.12.2021

Ab 18.45 Uhr: FRAPORT Skyliners - NINERS Chemnitz, medi Bayreuth - ALBA Berlin, Academics Heidelberg - ratiopharm Ulm

Ab 20.15 Uhr: Brose Bamberg - MHP Riesen Ludwigsburg, s. Oliver Würzburg - BG Göttingen

