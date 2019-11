FC Bayern München trennt sich von Trainer Kovac

Der FC Bayern München trennt sich vom Trainer Niko Kovac. Im letzten Spiel unter Kovac hat der FC Bayern München eine 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt erlitten.

"Die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und auch die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand. Uli Hoeneß, Hasan Salihamidžić und ich haben mit Niko auf diese Grundlage am heutigen Sonntag ein offenes und seriöses Gespräch geführt mit dem einvernehmlichen Ergebnis, dass Niko nicht mehr Trainer des FC Bayern ist", sagte Karl-Heinz Rummenigge. "Wir alle bedauern diese Entwicklung. Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Niko Kovac für seine Arbeit, besonders für den Gewinn des Doubles in der vergangenen Saison bedanken." Bis auf Weiteres werde Co-Trainer Hans Flick die Mannschaft des FC Bayern betreuen, hieß es in der Erklärung des Vereins.

Quelle: dts Nachrichtenagentur