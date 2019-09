Telekom und FC Bayern: Mit 5G erleben Fans das Fußballspiel der Zukunft

Die Deutsche Telekom und der FC Bayern München gehen eine ganz besondere Kooperation ein, die Fußballfans sehr freuen wird: Im Umfeld der Münchner Allianz Arena soll im Frühjahr 2020 der neue Mobilfunkstandard 5G verfügbar sein. Die Technologie kann größere Datenmengen deutlich schneller verarbeiten. Sie ermöglicht es den Stadionbesuchern zum Beispiel, mit 5G-fähigen Geräten Augmented Reality (AR) oder Virtual Reality (VR) per App zu nutzen. Für ein völlig neuartiges Sporterlebnis.

"Gemeinsam mit dem FC Bayern München machen wir die neue 5G-Technologie für Fans erlebbar. Sie kann den Besuchern der Allianz Arena über VR oder AR eine neue Dimension der Zuschauererfahrung bieten. Damit bringen wir Fußballverein und Fans noch näher zusammen", kommentiert Michael Hagspihl, Geschäftsführer Privatkunden, Deutsche Telekom.

"Die Allianz Arena steht für Qualität, Fortschritt und Innovation. Wir freuen uns daher sehr, dass wir mithilfe unseres langjährigen Partners Deutsche Telekom unseren Fans diese besondere Technologie so schnell anbieten können", sagt Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. "Nach dem umfassenden WLAN Ausbau im Jahr 2015, ist die 5G Technologie jetzt der nächste logische Schritt, um das Erlebnis in der Arena rund um das Spiel noch attraktiver zu gestalten."

Ausbau ist für Frühjahr 2020 geplant

Noch 2019 soll die Entwicklung der Anwendungen starten. Besucher der Allianz Arena können dann bereits im nächsten Jahr die Möglichkeiten eines 5G Netzes erproben. Antennen rund um die Allianz Arena stellt die Telekom im Frühjahr 2020 auf. Erste Tests können voraussichtlich bereits vorab außerhalb des Stadions erfolgen. Das gilt etwa für die Umgebung der Allianz Arena. Auch im Münchner Norden läuft der 5G-Ausbau bereits.

Schnelleres Netz, intensiveres Erlebnis

Mit der 5G-Technologie können Nutzer nicht nur AR- oder VR-Anwendungen in Echtzeit bedienen, sondern Videostreams noch schneller und hochauflösender nutzen. Diese Apps bringen die Zuschauer den Spielern noch näher. Das Sporterlebnis wird noch intensiver. Fans könnten etwa virtuell als zwölfter Mann mit der Mannschaft einlaufen oder am Torjubel teilhaben. Auch virtuelle Wettkämpfe unter den Besuchern sind denkbar: Zwei Fans, die gegeneinander Elfmeterschießen und gleichzeitig von anderen angefeuert werden. Oder in der Halbzeit noch schnell ein Spiel per Cloud Gaming zocken. Mit solchen oder vielen anderen Features realisieren die Telekom und der FC Bayern München das Fußball-Erlebnis der Zukunft.

