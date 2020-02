1. Bundesliga: Wolfsburg gewinnt in Paderborn

Zum Abschluss des 20. Spieltags in der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg beim SC Paderborn 07 mit 4:2 gewonnen.

Dabei hatte Paderborn noch die ersten beiden Treffer erzielt, in der 22. Minute durch Ben Zolinski, fünf Minuten später allerdings durch ein Eigentor von Sebastian Schonlau. Eine ziemlich strenge rote Karte gegen Paderborn Gerrit Holtmann nach einer Rangelei in der 33. Minute war eigentlich schon die Vorentscheidung, danach kam ein auf zwei Halbzeiten verteilter Doppelpack von Daniel Ginczek (40. und 60. Minute). Paderborns Sebastian Vasiliadis verkürzte noch einmal in der 72., bevor Maximilian Arnold in der 76. Minute für Wolfsburg erhöhte und den Deckel drauf machte. Damit klettert Wolfsburg auf Rang neun, Paderborn ist Tabellenletzter.

Köln gewinnt gegen Freiburg



Am 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln gegen den SC Freiburg mit 4:0 gewonnen. Köln kämpfte aufopferungsvoll und wurde dafür mehrfach belohnt. Sebastiaan Bornauw legte in der 29. Minute vor, Jhon Cordoba in der 55. Minute nach, Kingsley Ehizibue und Ismail Jakobs machten in der 91. und 93. Minute den Deckel drauf, während die Freiburger nur zuschauten.

In der Tabelle festigt Köln damit Tabellenplatz 14 und vergrößert den Abstand auf die nachfolgenden Abstiegskandidaten auf fünf Punkte. Freiburg bleibt auf Rang acht und ist nach der enttäuschenden Leistung letzte Woche gegen Paderborn nun plötzlich in einer Schaffenskrise, auch wenn es ein paar gute Chancen für die Breisgauer gab.

Leipzig 2:2 gegen Gladbach - Bayern bleiben vorn



In der Bundesliga-Samstagabendpartie hat Leipzig zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:2 unentschieden gespielt. Gladbachs Alassane Pléa schoss die Gäste in der 24. Minute in Führung, Jonas Hofmann legte in der 35. Minute nach. Leipzig, zur Halbzeit von den eigenen Fans ausgepfiffen, gelang erst im zweiten Durchgang der Anschluss, Patrik Schick traf in der 50. Minute. Nachdem die Gäste durch Gelb-Rot gegen Alassane Pléa ab der 61. Minute nur noch zu zehnt auf dem Platz waren, konzentrierten sie sich endgültig auf die Defensive. RB machte Druck und dominierte die Partie in der gegnerischen Hälfte - der Ausgleich kam aber erst in der 90. Minute durch Christopher Nkunku.



Lachender Dritter ist der FC Bayern München, der dank dieses Unentschiedens und des eigenen Sieges in Mainz die Tabellenspitze für den 20. Spieltag endgültig von Leipzig übernommen hat. RB rutscht auf Rang zwei, dahinter Dortmund und Gladbach.





Quelle: dts Nachrichtenagentur