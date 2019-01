Nürnberg-Trainer überrascht: „Ich finde Köllner-Raus-Rufe sogar gut“

Trainer Michael Köllner ist mit dem 1. FC Nürnberg und einer Ausbeute von elf Punkten Bundesligaschlusslicht. Beim letzten Heimspiel gab es vereinzelte „Köllner-Raus-Rufe“ im Stadion. Angesprochen auf die Unmutsbekundungen überrascht der Fußballlehrer gegenüber SPORT BILD (Mittwochausgabe): „Ich finde das sogar gut! Das hört sich vielleicht blöd an, aber wir haben das Recht auf Meinungsfreiheit in Deutschland. Und diese Meinungsvielfalt macht uns doch aus.“

Er ergänzt: „Die Frage ist: Wie viel Einblick in unsere Arbeit hat derjenige, der da ruft? Ist er täglich beim Training? Oder schaut er sich lediglich Ausschnitte von Spielen in der Sportschau an? Wenn jemand einfach sagt: ‚Nürnberg ist Letzter, der Trainer muss ja scheiße sein‘, ist das aufgrund der nackten Zahlen vielleicht nachvollziehbar, aber natürlich wenig differenziert. Dennoch sehe ich unsere Fans absolut hinter der Mannschaft und dem Verein – und dies ist das Entscheidende.“

Quelle: SPORT BILD