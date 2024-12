2. Bundesliga: Köln schlägt Nürnberg - Platz 2

Zum Abschluss des 16. Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Köln 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg gewonnen und sich damit auf den zweiten Platz vorgeschoben.

Die Kölner waren am Sonntag von Beginn an das klar bessere Team und legten bereits in der ersten halben Stunde den Grundstein für den Sieg. Dank Toren von Damion Downs (6. Minute), Florian Kainz (17. Minute) und Denis Huseinbasic (31. Minute) wirkte das Spiel bereits zur Halbzeit entschieden.



Nach dem Seitenwechsel drängten die Hausherren auf den vierten Treffer, aber in der 59. Minute waren es auf einmal die Gäste, die durch Jens Castrop zum Torerfolg kamen. Bei diesem Spielstand blieb es dann aber bis zum Ende, sodass der Sieg der Kölner nie ernsthaft in Gefahr geriet.



Köln hat durch den Sieg jetzt genauso viele Punkte auf dem Konto wie der neue Tabellenführer Elversberg und der Dritte Paderborn - nur die Tordifferenz macht den Unterschied. Nürnberg rutschte derweil durch die Niederlage auf den 13. Rang ab. Für die Geißböcke geht es am kommenden Sonntag auf dem Betzenberg gegen Kaiserslautern weiter, Nürnberg ist am Tag davor gegen Braunschweig gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Eintracht Braunschweig - SV 07 Elversberg 0:3, SpVgg Greuther Fürth - Hannover 96 1:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur