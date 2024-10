3. Liga: Rüdiger Ziehl zeigt sich überrascht über "Ziehl-Raus"-Rufe in Saarbrücken

Nullnummer in Saarbrücken: Statt Torfestival gibt's ein zähes 0:0 zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Arminia Bielefeld. Während der FCS sich nach dem 1:4 gegen Cottbus defensiv stabilisiert, bleibt Arminias Angriff harmlos - erst 2 Stürmertore in der Saison sprechen Bände. Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl wundert sich über "Ziehl-Raus"-Rufe: "Das überrascht mich nach dem Remis und dem mutigen Spiel." Bielefeld-Coach Mitch Kniat ist nach dem verpassten Elfer-Doppelpack sauer: "Wir hätten zwei Elfmeter bekommen müssen."

Freude gibt's immerhin über das Comeback von Noah Sarenren Bazee, der sagt: "Das Ergebnis ist unbefriedigend, aber wir haben das gut gemacht." Für beide Mannschaften ein eher unzureichendes Ergebnis: Bielefeld steht jetzt auf Platz 7, Saarbrücken direkt dahinter auf Platz 8. Osnabrück holt den ersten Dreier unter Coach Reimers! Der VfL erkämpft sich ein 1:0 gegen Stuttgart II und holt damit 3 wichtige Punkte.

Die Gastgeber dominieren die erste Halbzeit, aber nach der Pause drängt Stuttgart auf den Ausgleich. Mit Leidenschaft verteidigt Osnabrück die Führung und Trainer Pit Reimers feiert seinen ersten Sieg: "Ich bin total stolz auf meine Jungs." Stuttgarts Coach Markus Fiedler sieht 2 verschiedene Halbzeiten und merkt an: "In der ersten Halbzeit haben wir es nicht geschafft, den Ball in höherem Tempo zu bewegen." Cottbus erlebt in Hannover einen Reality-Check. Nach 4 Siegen in Folge kommen die Lausitzer bei Hannover 96 II nur zu einem müden 0:0 und bleiben blass. "So fehlerbehaftet, uninspiriert, mit so wenig Galligkeit - da verlier ich lieber und mache ein besseres Spiel", poltert Cottbus-Coach Wollitz. Hannovers Trainer Daniel Stendel sieht es entspannter: "Wir sind nicht unzufrieden.

Wir wussten, dass sie punktuell gefährlich sind. Aber wir hätten eigentlich das 1:0 machen müssen." Auch Cottbus-Spielmacher Tolcay Cigerci zollt Hannover Respekt: "Hannover hatte 9:1 Ecken für sich. Da kann das auch gegen uns laufen." Cottbus befindet sich nach dem Unentschieden auf Platz 4, während Hannover auf dem vorletzten Tabellenplatz verharrt.



Nachfolgend die wichtigsten Aussagen und Clips vom 9. Spieltag in der 3. Liga am Sonntag. Weiter geht's nach dem spielfreien Wochenende am Freitag mit Waldhof Mannheim gegen Erzgebirge Aue - live ab 18.30 Uhr bei MagentaSport.

1.FC Saarbrücken - Arminia Bielefeld 0:0

Bislang sorgten die Duelle von Saarbrücken und Bielefeld stets für Unterhaltung: In sechs Partien der Teams gab es bislang 31 Tore. Heute läuft das Spiel der beiden Tabellennachbarn sehr zäh an und Chancen für Saarbrücken entstehen nur durch hohe Bälle. Positiv für Saarbrücken: nach dem 1:4-Dämpfer in Cottbus stabilisiert sich der FCS wieder und schafft das vierte Zu-Null-Spiel der Saison. Bei Bielefeld bleibt es dabei: im Sturm strahlt man kaum Torgefahr aus. Nur zwei Angreifertore in der Saison sprechen Bände. Bei zwei Handspiel-Situationen im Sechzehner bleibt der Pfiff für die Arminia aus.

Rüdiger Ziehl, Trainer 1. FC Saarbrücken, wundern die Ziehl-Raus-Rufe: "Wenn wir das Spiel verlieren, eskaliert es. Es überrascht mich nach dem Remis und dem mutigen Spiel unserer Mannschaft sehr. Wir hatten klar ein paar Fehler. In der ersten Halbzeit waren wir im rassigen Duell eher am Drücker, in der zweiten Hälfte die Arminia. Wir haben ein anderes Gesicht als gegen Cottbus gezeigt. Es hat nicht alles funktioniert, fast fehlerfrei in der Defensive. Wir haben Zu-Null gespielt. Das war sicher kein Leckerbissen."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bWwva1VieUZvRHV3SFlKZnZiYk1ldkFWYjFqdjRmWlpMRDl6anpVVkNDYz0=

Mitch Kniat, Trainer Arminia Bielefeld, verdoppelt den Elfmeter-Ärger: "Wir sind nicht gut ins Spiel reingekommen. In der Zweiten Hälfte war ich zufriedener. Das war nicht unser bestes Spiel, es war aber mehr drin. Wir hätten mehr Risiko gehen können. Den Vorwurf müssen wir uns machen. Das altbekannte Elfmeter-Leid hat uns eingeholt. Diesmal hätten wir zwei Elfmeter bekommen müssen. Mit den Schiedsrichter-Fehlern müssen wir leben. Wir müssen ein bisschen besserspielen. Dann läuft das auch. Ich bin sehr froh, dass Noah Sarenren Bazee wieder dabei ist. Er gibt uns eine andere Note mit Bällen in die Tiefe."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=U1JTMFdFNG5RaVV0Zk1pLzIzMlRJUzNXdVFzN3g1b0JBRTBmQ1B3dktCRT0=

Noah Sarenren Bazee, Arminia Bielefeld, feiert sein Comeback: "Ich habe mich gefreut, dass ich reinkommen konnte. Das Ergebnis ist etwas unbefriedigend. In der zweiten Hälfte hatten wir etwas mehr verdient. Bis auf die letzten Bälle haben wir das gut gemacht."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=L1RDUDNsWnhmZEl0QU5vSUlUZUhtREFpSXp1bUQzd29ZaGt6VldUeFRacz0=

Michael Mutzel, Geschäftsführer Sport Arminia, investiert in Größe: "Wir haben eine stabilere Mannschaft. Wir haben die Mannschaft gezielt verstärkt. Ein Effekt: unsere Standardtore. Wir haben nun vier, fünf Jungs, die über 1,90 Meter sind. Wir haben einen guten Spirit im Team und machen extrem viele Meter."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dkZMM3BvTDhpTnhvcERZbEhPb3pieWsvd2FlNFU1U2t2UFlmODJhWGZRND0=

VfL Osnabrück - VfB Stuttgart II 1:0

Der VfL erkämpft sich ein hart umkämpftes 1:0 gegen Stuttgart II und holt 3 wichtige Punkte. In der ersten Halbzeit waren die Gastgeber das bessere Team, doch nach der Pause drehten die Schwaben auf und drängten auf den Ausgleich. Mit großem Einsatz verteidigt Osnabrück die Führung und bleibt zwar Letzter, hat aber den Anschluss an die Teams davor hergestellt. Pit Reimers feiert mit dem Spiel sein 1. Sieg als VfL-Coach.

Pit Reimers, Trainer VfL Osnabrück, über seine ersten Punkte mit dem VfL: "Wir sind überglücklich über den Sieg heute. Es ist etwas Besonderes, überhaupt hier Fußball spielen zu dürfen. Ich bin total stolz auf meine Jungs, dass sie von Anfang an mit so großer Leidenschaft gespielt haben. Ich denke, die Zuschauer haben das gespürt und honoriert. Die drei Punkte bleiben hier - das ist das Wichtigste."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZThEcURJTUo2ZjNKNkp6eGMzb0ZhV1Y4L2lwWFRHejFLc1hrUVF5U2ZHND0=

Markus Fiedler, Trainer VfB Stuttgart II, hat 2 verschiedene Halbzeiten gesehen: "Ich glaube, dass wir zwei grundlegend verschiedene Halbzeiten gespielt haben. In der ersten Halbzeit ist es uns viel zu wenig gelungen, den Ball in höherem Tempo zu bewegen und zwischen die Linien zu kommen. Ich denke, der Respekt vor dem Spiel mit dem Ball hat sich auch in der Art zu verteidigen gezeigt - da ist uns viel zu wenig eingefallen."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MVpnRE1nTDBQaXUxckFFVzM1RDZORDBiOHpoenB0Qk9VUDZrU1o4L0tmYz0=

Hannover 96 II - Energie Cottbus 0:0

Nach teils euphorischen 4 Siegen in Folge kommt Energie Cottbus im Aufsteigerduell bei Hannover 96 II auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Zweitvertretung Hannovers punktet im zweiten Heimspiel in Folge, weil sie Cottbus kaum Raum für Chancen lässt. Energie Cottbus überzeugt defensiv, nach vorn gelingt aber so gut wie nichts. Coach "Pele" Wollitz findet deutliche Worte.

Daniel Stendel, Trainer Hannover 96 II, blickt optimistische auf die Aufgaben nach der Länderspielpause: "Wir sind nicht unzufrieden. Wir wussten, dass sie das Spiel nicht dominieren werden. Sie sind punktuell gefährlich. Das hat Cottbus auch diesmal gezeigt. Wir müssen aber eigentlich das 1:0 machen. Nun folgen mit Wiesbaden, Dresden und Bielefeld richtige Kracher auf uns. Wenn wir so auftreten, habe ich aber keine Bedenken. Wir haben eine Menge richtig gut gemacht."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=QllOdWtiL2hXZkp3WHJLVjA5RzFFYmNvNjhKakk2U0p6VTdwSlNrMmFkcz0=

Claus Dieter-Wollitz, Trainer Energie Cottbus, findet deutlich kritische Worte zur Leistung seines Teams: "Ich bin total unzufrieden mit der Leistung von uns. So fehlerbehaftet, uninspiriert, mit so wenig Galligkeit - da verlier ich lieber und mache ein besseres Spiel. Das hatte für mich nichts mit Drittligafußball zu tun. Wir hatten die Möglichkeit auf den 2. Platz. Da trete ich anders auf. Dann kommt noch der Schiedsrichter hinzu und behauptet ich agiere respektlos. Wenn mein Verhalten respektlos ist, dann beende ich im Sommer meine Karriere. Wir hatten zu wenig Intensität und keine gute Raumaufteilung. Wir haben nicht das gemacht, was wir besprochen hatten. Die Körpersprache hat mir gar nicht gefallen. Zudem hat kein Wechsel funktioniert bei uns im Vergleich zu den Wochen zuvor. Das war behäbig und mentalitätslos."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ODlJZ29uam8vTXZSbitvbENlWWJUVVpNYktYSjFzT2JSWmpkVlNzSW1ZOD0=

Tolcay Cigerci, Spielmacher Energie Cottbus, zollt Hannover II nach dem 0:0 Respekt: "Wenn man vorher gut abliefert, fragt man sich natürlich, warum das diesmal nicht so gut klappte. Der Punkt war nicht unverdient und wir nehmen ihn gern mit. Hannover hatte aber zum Beispiel 9:1 Ecken für sich. Da kann das auch gegen uns laufen. Wir sind nicht zu unseren Chancen gekommen. Wenn man gewinnt, hat man natürlich eine bessere Atmosphäre."

Der Link zum Interview:

https://www.clipro.tv/player?publishJobID=b2daMHFKWmxtZmNIT29nNFVFNE1nTzVxaHd0RDRuZElvZVdna0FieVZyQT0=

Fußball live bei MagentaSport

3. Liga, 10. Spieltag - alle Spiele live

Freitag, 18. Oktober 2024

Ab 18.30 Uhr: SV Waldhof Mannheim - FC Erzgebirge Aue

Samstag, 19. Oktober 2024

Ab 13.30 Uhr in der Konferenz und ab 13.45 Uhr im Einzelspiel: FC Hansa Rostock - Alemannia Aachen, FC Ingolstadt 04 - SC Verl, FC Viktoria Köln - Borussia Dortmund II, SV Wehen Wiesbaden - Hannover 96 II, FC Energie Cottbus - SV Sandhausen

Ab 16.15 Uhr: VfB Stuttgart II - 1. FC Saarbrücken

Sonntag, 20. Oktober 2024

Ab 13.15 Uhr: Dynamo Dresden - Rot-Weiss Essen

Ab 16.15 Uhr: Arminia Bielefeld - VfL Osnabrück

Ab 19.15 Uhr: SpVgg Unterhaching - TSV 1860 München

Google Pixel Frauen-Bundesliga, 5. Spieltag - alle Spiele live

Montag, 7. Oktober 2024

Ab 17.45 Uhr: Bayer Leverkusen - Carl-Zeiss Jena

Quelle: MagentaSport (ots)