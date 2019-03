Schauspieler Lohmeyer hält Schalke 04 die Treue

Auch in schweren Zeiten hält der Schauspieler Peter Lohmeyer, fest zu seinem Verein FC Schalke 04. "Es ist dieses besondere Gefühl, mit all den anderen Zuschauern in dieses Stadion zu gehen", sagte Lohmeyer der Wochenzeitung "Die Zeit". Das Steigerlied mit zu schmettern verursache "Gänsehaut".

Lohmeyer äußerte auch Kritik: "Schalke hat seit Jahren eine langsame Mannschaft. Die Schnellen haben sie alle verkauft. Leroy Sané, Julian Draxler, Leon Goretzka." Nach seiner Ansicht ist Cheftrainer Domenico Tedesco ein "schlauer Mensch, auf jeden Fall. Nur, die Mannschaft ist nicht so weit wie er, die Spieler denken nicht so schnell".

Sie könnten seine wechselnden Vorgaben nicht so zügig umsetzen. Das hätten sie unter den anderen Trainern nicht gelernt. Er werde dem Verein auch dann noch treu bleiben, wenn Schalke in die zweite Liga absteigen sollte, so Lohmeyer. "`Steh auf, wenn du Schalker bist!` Das wird auf meinem Grabstein stehen." Quelle: dts Nachrichtenagentur

