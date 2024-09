2. Bundesliga: Düsseldorf gewinnt gegen Fürth

Zum Auftakt des 7. Spieltags der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf gegen Greuther Fürth 2:1 gewonnen. Düsseldorf bleibt folglich an der Tabellenspitze, Fürth auf dem 8. Platz.

Das Spiel war über weite Strecken ausgeglichen und von einem geringen Tempo geprägt. Giovanni Haag brachte Düsseldorf in der 43. Minute in Führung, bevor Dennis Srbeny nur zwei Minuten später ausglich. Erst in der 1. Minute der Nachspielzeit wurde das Spiel mit einem verwandelten Elfmeter von Ísak Jóhannesson zugunsten von Düsseldorf entschieden.



In der parallel laufenden Partie gewann der SSV Ulm 1846 gegen Eintracht Braunschweig 3:1. Damit schafft es Ulm auf den 11. Tabellenplatz, während Braunschweig auf dem vorletzten Tabellenplatz bleibt.



Die Löwen kamen zunächst besser in die Partie, doch ihre defensiven Schwächen wurden im weiteren Spielverlauf gekonnt durch Ulm ausgenutzt. Nach Toren von Romario Rösch (14.) und Maurice Krattenmacher (39.) stand es zur Halbzeit 2:0 für Ulm. Levente Szabó traf in der zweiten Hälfte für Braunschweig (76.), doch Felix Higl (84. Minute) baute die Führung von Ulm wieder aus.

Quelle: dts Nachrichtenagentur