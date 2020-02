Bayern spielen im DFB-Pokal-Viertelfinale auf Schalke

Im DFB-Pokal-Viertelfinale tritt der FC Bayern München auf Schalke an. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit "Losfee" Cacau.

Außerdem wurden folgende Begegnungen gelost: Bayer 04 Leverkusen - 1. FC Union Berlin, Eintracht Frankfurt - Werder Bremen, 1. FC Saarbrücken - Fortuna Düsseldorf.

Die Viertelfinals werden am 3. und 4. März ausgespielt. Die Halbfinals folgen am 21. und 22. April, das Finale ist wie immer in Berlin, am 23. Mai 2020. Quelle: dts Nachrichtenagentur

