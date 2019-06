Drittligist Unterhaching plant Börsengang

Der Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching plant noch in diesem Sommer einen Gang an die Börse. Das teilte der Verein am Mittwoch mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte.

Bereits zuvor hatte der Klub in einer Finanzierungsrunde mit verschiedenen Investoren das Eigenkapital um rund vier Millionen Euro erhöht. Als ersten Schritt hatte Unterhaching im Dezember die Profi-Mannschaft bis zur U16 ausgegliedert. Mit dem Börsengang will Unterhaching nach eigenen Angaben die finanzielle Planbarkeit für die kommenden Jahre sichern. Zudem sollen Investitionen in Kader und Infrastruktur ermöglicht. werden. Ohne Schulden oder finanzielle Abhängigkeit von einem Mäzen könne man sich so "auf nachhaltigen Erfolg in der 2. Bundesliga vorbereiten", ließ sich Vereinsgeschäftsführer Manfred Schwabl zitieren. Die SpVgg wäre nach Borussia Dortmund erst der zweite deutsche Fußballclub an der Börse. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige: