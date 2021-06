Wird EM-Finale verlegt? UEFA fordert von Briten schärfere Coronaregelungen

Kurz vor den K.o.-Spielen in London setzt die Europäische Fußball-Union (UEFA) die englischen Behörden mit der Forderung verstärkt unter Druck, Corona-Ausnahmeregelungen zu beschließen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es hierzu auf deren deutschen Webseite: "Einem Bericht der britischen „Times“ zufolge ist sogar von einer Verlegung von Halbfinals und Endspiel nach Budapest die Rede. Die UEFA reagierte zurückhaltend: „Es gibt immer einen Notfallplan, aber wir sind zuversichtlich, dass die Finalwoche in London ausgerichtet wird.“



Der Deutschen Presse-Agentur zufolge sind im Wembley-Stadion in der kommenden Woche zwei Achtelfinals (26. und 29. Juni) angesetzt, ehe dort am 6. und 7. Juli beide Halbfinalspiele und am 11. Juli das Endspiel steigen sollen. Das Stadion darf mit bis zu 45 000 Zuschauern nur zur Hälfte gefüllt sein.



Indische Virus-Abart macht sich stark in England



In Großbritannien breitet sich derzeit die in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus rapide aus und treibt die Zahl der Neuinfektionen trotz hoher Impfquote deutlich in die Höhe. Bereits geplante weitere Lockerungen wurden aufgeschoben, bei der Einreise aus fast allen Ländern ist eine Quarantäne bindend.



Der britische Premier Boris Johnson wollte zunächst keine Entscheidungen über die Spiele bestätigen. „Die öffentliche Gesundheit muss natürlich Priorität haben“, sagte Johnson am Freitag vor der Presse. Man sei in Gesprächen mit der UEFA und werde schauen, welche vernünftigen Vorkehrungen man treffen könne."

Quelle: SNA News (Deutschland)