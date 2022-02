easyCredit BBL: Wunderheiler Freyer - Oldenburg verlässt die Abstiegsplätze

Erfolgreicher Wochenabschluss und gut gerüstet für den ersten Titel: Meister Berlin gewinnt das Top-Spiel gegen Crailsheim deutlich mit 106:74, weil ALBA allein 59 Punkte in der 2. Halbzeit erzielt. "106 Punkte - wir haben vorne also aus allen Zylindern geschossen und alle haben getroffen." bilanzierte Oscar da Silva, der jetzt "sehr viel Bock" auf seine erste Top Four-Teilnahme hat: "Ich hoffe, wir holen das Ding." Für ALBA war es der 2. Erfolg binnen 4 Tagen, der 5. Sieg aus den letzten 6 Spielen.

Am Dienstag geht´s nach Frankfurt (ab 20.15 Uhr live), am Samstag spielen die Berliner um den MagentaSport BBL-Pokal, zunächst gegen Chemnitz im Halbfinale (ab 19.16 Uhr live). Der FC Bayern München fährt einen 72:53-Sieg gegen Frankfurt ein, bleibt BBL-Spitzenreiter und schickt dann eine Kampfansage an "Angstgegner" Chemnitz, Gegner am Dienstag (ab 18.15 Uhr live bei MagentaSport): "Wir müssen zeigen, dass wir eigentlich die beste Mannschaft in der Liga sind", so Leon Radosevic.

Bonn ist nach dem 95:77 in Braunschweig wieder ärgster Verfolger des FC Bayern. Kein Wunder, aber offenbar eine "Wunderheilung" durch den neuen Trainer Ingo Freyer: Oldenburg gewinnt zum 2. Mal in Folge und verlässt erstmals nach Monaten und dem 110:93 gegen den MBC die Abstiegsplätze. "Wir haben die Leichtigkeit und das Selbstvertrauen zurückgewonnen", so Bennet Hundt. Mal sehen, was noch so geht mit diesem Team und Freyer.



Nachfolgend die wichtigsten aktuellen BBL-Stimmen plus Links - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Englische Woche in der easyCredit BBL. Bereits am Dienstag geht es weiter mit dem Topspiel zwischen Chemnitz und dem FC Bayern - ab 18.15 Uhr live bei MagentaSport. Das Top4 um den MagentaSport BBL-Pokal startet am Samstag mit dem 1. Halbfinale Braunschweig gegen Crailsheim ab 15.45 Uhr. Das Finale beginnt am Sonntag ab 14.30 Uhr. MagentaSport zeigt alle Spiele der BBL, vom Top4 sowie der EuroLeague live.

ALBA Berlin - HAKRO Merlins Crailsheim 106:74

Die Albatrosse überrennen Crailsheim in der 2. Halbzeit und feiern einen deutlichen Sieg vor heimischem Publikum, den 5. aus den letzten 6 Spielen. In der Tabelle schieben sie sich an Ludwigsburg vorbei auf Platz 5. Jonas Mattisseck zeigte mit 13 Punkte seine beste Leistung in dieser Saison: "Das hat mich gefreut, dass die ersten paar Dinger reingefallen sind. Dann fühlt man sich immer ein bisschen lockerer und entspannter. Ich glaube, als Team haben wir im 3. Viertel alles reingeschossen."

Bei ALBA Berlin muss derjenige, der die 100-Punkte-Marke knackt, Donuts ausgeben. Der "Leidtragende" ist diesmal Mattisseck: "Das ist ein bisschen bitter, weil ich davor erst noch Ben (Lammers) angeteased habe, dass er die Freiwürfe reinwirft. Dann mache ich selbst den Hundertsten und das ist natürlich Karma. Aber die Donuts werden auf jeden Fall morgen mitgebracht."

Ob die 2. Halbzeit mit fast 60 Punkten perfekt war und einen weiteren Schub auch in Richtung Top Four bringt: "Perfekt war es mit Sicherheit nicht, aber wir haben eine sehr gute 2. Halbzeit gespielt... Selbstvertrauen haben wir natürlich jetzt für die kommenden Aufgaben. Das wird eine spannende Woche."

Oscar da Silva ergänzte: "Es war ein sehr gutes Spiel von uns. Das war ein absoluter Teamerfolg. 106 Punkte. Wir haben vorne also aus allen Zylindern geschossen und alle haben getroffen." Auf das kommende Wochenende hat er "sehr viel Bock": "Das ist das erste Mal jetzt für mich. Ich freue mich und hoffe, wir holen das Ding hier in Berlin."

Für Crailsheim bedeutet die klare Niederlage weiter Platz 6 in der Tabelle. Head Coach Sebastian Gleim sprach überraschend positiv über seine Gefühlswelt: "Die ist eigentlich ziemlich gut momentan. Wir können extrem stolz darauf sein, wo wir aktuell stehen. Wir kommen aus Bologna und haben 10 Stunden Busreise hinter uns. Wir hatten eine kurze Zeit, um uns vorzubereiten. In der 1. Halbzeit waren wir eigentlich ganz solide. In der 2. Hälfte haben wir einfach nicht diese Kraft gehabt, die man gegen eine Mannschaft braucht wie ALBA Berlin."

Auf das Pokalfinale "freuen wir uns riesig. Das ist für uns Merlins eine riesige Sache."

FC Bayern München - FRAPORT Skyliners 72:53

Der FC Bayern bleibt nach dem Sieg gegen Frankfurt an der Tabellenspitze. Von Anfang an dominierten die Münchner das Spiel, obwohl sie mit vielen angeschlagenen Spielern antraten und die Partie eigentlich verlegen wollten. Leon Radosevic erklärte: "Wir wussten bis heute nicht, wer am Ende spielen kann. Wir haben viele leichtverletzte Spieler mit kleinen Problemen... Das alles hat uns ein bisschen mehr zusammengebracht und am Ende war es ein gutes Spiel von uns."

Am Dienstag geht es gegen Bayern-Schreck Chemnitz und Radosevic hat eine klare Ansage: "Die haben uns in allen Spielen in dieser Saison geschlagen. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir eigentlich die beste Mannschaft in der Liga sind."

Auch bei den Skyliners fehlten die beiden Leistungsträger Quantez Robertson und Will Cherry. Die Frankfurter bleiben aber trotz Niederlage auf Rang 15. Matt Haarms übte Selbstkritik: "Es ist sehr schwer ein Spiel zu gewinnen, wenn man denen 20 Punkte im 1. Viertel schenkt. Wir waren überhaupt nicht fokussiert. Ich bin auch sehr enttäuscht von mir. Das ist das Einzige, wo ich gerade draufgucken kann. Ich bin wirklich enttäuscht von mir. Wir müssen das besser machen."





EWE Baskets Oldenburg - SYNTAINICS MBC 110:93

2 Spiele, 2 Siege! Der neue Trainer Ingo Freyer sorgt dafür, dass Oldenburg die Abstiegsplätze vorerst verlässt. Bennet Hundt erklärte die "Wunderheilung" einer Mannschaft, die alle zumindest unter den Top8 sehen: "Wir haben die Leichtigkeit und das Selbstvertrauen zurückgewonnen. Damit einhergehend kommt dann auch positive Energie. Wenn wir die haben und dann noch mit Fans im Rücken, dann macht das hier richtig Spaß zu spielen. Wenn wir schnell spielen und zusammenspielen, dann fühlen wir uns wohl auf dem Feld und das hat man auch gesehen."

Für die immer noch ersatzgeschwächten Weißenfelser reichte es in Oldenburg nicht für Punkte, bleiben auf Rang 13. Kostja Mushidi: "Nach dreiwöchiger Pause ist das nicht selbstverständlich, hier zu gewinnen. Ich glaube trotzdem, dass wir stolz auf das Spiel sein können. Wir haben versucht, was wir konnten. Wir haben gekämpft, aber es sollte einfach nicht sein heute."





Löwen Braunschweig - Telekom Baskets Bonn 77:95

Die Bonner zeigen eine sehr starke 2. Halbzeit und schieben sich dank des Sieges an Ulm vorbei auf Platz 2 in der Tabelle. Leon Kratzer freute sich über die Rückkehr vieler Spieler: "Wir haben schon mehr Tiefe wieder reinbekommen. Trotzdem war unser Start nicht so toll. In der 2. Hälfte haben wir es dann ausgebessert und das ist das, was zählt."

Für die Löwen Braunschweig rutschen die Playoffs allmählich in weite Ferne. Mit 16 Punkten steht das Team nur auf Platz 12. David Krämer über die Niederlage: "In der 1. Halbzeit hatten wir auf jeden Fall die Energie, aber dann in der 2. Hälfte haben wir das Spiel verloren, weil wir mit wenig Energie rausgekommen sind, dumme Fehler gemacht haben und da ging dann der Kopf immer weiter runter. Sowas darf man sich gegen eine Mannschaft wie Bonn nicht erlauben."

NINERS Chemnitz - MHP RIESEN Ludwigsburg 74:56

Die NINERS Chemnitz dominieren das Verfolgerduell in der heimischen Halle und halten Ludwigsburg auf Abstand, bleiben auf Rang 4. Jonas Richter lobte: "Wir haben von Anfang an sehr gut gekämpft. Wir hatten eine sehr hohe Energie. Wir sind heute sehr gut über die Verteidigung gekommen. Das ist eigentlich Ludwigsburgs Stärke, aber wir haben da heute einen sehr guten Job gemacht."

Für die MHP RIESEN Ludwigsburg war es ein gebrauchter Tag in Chemnitz. Das Team fällt nach Niederlage zurück auf Platz 6. Justin Simon ärgerte sich: "Wir hatten einen schlechten Start. Wir waren von Anfang an nicht auf unserem Niveau. Wir wollten aggressiv rauskommen, aber die haben uns überlaufen. Ich denke, wir haben uns dann zurückgekämpft und dann war es aber in der 2. Halbzeit wieder genau dasselbe Spiel. "





BG Göttingen - ratiopharm Ulm 91:87

Die BG Göttingen kommt nach 2 Wochen zurück und feiert einen mitreißenden Sieg gegen Ulm, springt wieder auf einen Playoff-Platz. Harald Frey erzielte bei seinem Debüt für die BG Göttingen direkt 21 Punkte: "Ich hätte mein 1. Spiel gar nicht so gut planen können, selbst wenn ich es versucht hätte. Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Das ist eine gute Truppe, mit der es Spaß macht zu spielen. Hier ist einfach ein sehr positiver Spirit im Team."

In Ulm muss man nach der Niederlage vorerst Platz 2 wieder verlassen. Cristiano Felicio kritisierte nach dem Spiel die Unparteiischen: "Manchmal, wenn wir auswärts spielen, müssen wir mit viel Gegenwehr rechnen, weil jeder uns schlagen will. Ich denke, heute wurden wir nicht nur von den 5 Leuten aus Göttingen geschlagen. Die haben heute von den Schiedsrichter Hilfe bekommen, die nicht gut waren heute."





Quelle: MagentaSport (ots)