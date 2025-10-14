Champions League bekommt ab 2027 ein offizielles Eröffnungsspiel

Die UEFA führt ab der Saison 2027/28 ein eigenständiges Eröffnungsspiel ein, bei dem der Titelverteidiger zu Hause die Saison anstößt, berichten BILD und AP. Die Neuerung ist Teil eines neuen Rechte- und Vermarktungspakets, das u. a. Streaming-Deals vorsieht, meldet Reuters. Der UEFA-Fahrplan mit 36 Teams bleibt bestehen.

Zum Startwochenende der Königsklasse wird der Champion am Dienstag allein im Fokus stehen; die übrigen Partien folgen mittwochs und donnerstags. Ziel ist mehr Reichweite und ein klarer dramaturgischer Auftakt der Saison, so die Verbände. Parallel prüft die UEFA mit Partnern ein „First-Pick“-Paket für Topspiele und globale Digitalrechte.

Der Schritt ist Teil der Kommerzialisierungsoffensive von UEFA/ECA (UC3) bis 2033. Die Einnahmen sollen gegenüber dem aktuellen Zyklus steigen; Streaming-Plattformen wie Netflix, Amazon oder Apple werden ausdrücklich adressiert. Für die Fans ändert sich am neuen Ligaphasen-Format ab 2024/25 nichts.

Quelle: dts Nachrichtenagentur



