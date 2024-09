1. Bundesliga: Leipzig weist Augsburg deutlich in die Schranken

Am fünften Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat RB Leipzig sein Heimspiel gegen den FC Augsburg mit 4:0 gewonnen.

Die Rose-Elf riss von Beginn an die Spielkontrolle an sich und belohnte sich früh: In der elften Minute setzte sich Sesko gegen Gouweleeuw durch und setzte die Kugel vom Strafraumrand ins linke Eck. Und dabei blieb es nicht lange, denn in der 15. Minute war der Slowene diesmal per Kopf zur Stelle und nickte eine Raum-Flanke mustergültig ein.

In der 27. Minute hätte Gouweleeuw für die Gäste beinahe per Elfmeter verkürzt, doch nach Foul von Geertruida an Giannoulis im Strafraum scheiterte der Schütze am stark reagierenden Gulacsi.

Stattdessen hätte Openda in der 42. Minute für die Sachsen erhöhen können, allein vor Labrovic kam der Stürmer aber nicht am Keeper vorbei. Somit blieb es beim 2:0 zur Pause.

Kurz nach Start der zweiten Hälfte machte es Openda dann aber besser: Xavi schickte den Belgier in der 46. Minute und dieser blieb gegen Labrovic diesmal cool.

In der 57. Minute machte Xavi dann endgültig den Deckel drauf, als Sesko eine Raum-Hereingabe noch verpasste, der Niederländer aber zur Stelle war und einnetzen konnte.

Die Thorup-Elf gab sich danach zwar nicht komplett auf, mehr als eine Doppelchance in der 60. Minute kam aber nicht mehr dabei heraus. Die Hausherren setzten sich letztlich souverän durch.

Mit dem klaren Erfolg klettert Leipzig in der Tabelle vorerst auf Rang zwei, Augsburg rutscht auf Platz 15 ab.

In den Parallelspielen der 1. Bundesliga gab ess zudem die folgenden Ergebnisse: Freiburg - St. Pauli 0:3, Wolfsburg - Stuttgart 2:2, Mainz - Heidenheim 0:2, Gladbach - Union Berlin 1:0.

Quelle: dts Nachrichtenagentur