Erstes Testspiel am Samstag ab 15.45 Uhr: FC Bayern München gegen 1. FC Köln

Erste spannende Standort-Bestimmung und das Trainer-Debüt von Julian Nagelsmann beim FC Bayern: der Deutsche Meister trifft am Samstag, 17. Juli, in einem Testspiel auf den 1.FC Köln. Für Steffen Baumgart, neuer Trainer in Köln, ergibt der Test zum Start des Trainingslagers in Donaueschingen schon grundlegende Erkenntnisse: Einige Spieler aus dem 31 Mann starken Kader wurden aussortiert, Baumgart soll Köln nach der erfolgreichen Relegation sportlich festigen.

Viel Arbeit wartet da. Das Spiel des Rekordmeisters gegen Köln wird live, exklusiv und kostenfrei bei MagentaTV und auf allen MagentaSport Plattformen übertragen. Anstoß der interessanten Begegnung ist um 16 Uhr, die Übertragung beginnt bereits um 15.45 Uhr.

Julian Nagelsmann hat noch nicht alle EM-Rückkehrer wieder im Trainingsbetrieb, die neue Hoffnung in der Verteidigung, Dayot Upamecano, ist wohl in jedem Fall in Schwenningen dabei. Das Nagelsmann-Debüt gegen einen Bundesligisten ist zum Start in die heiße Phase der Vorbereitung schon eine Herausforderung. Nur 4 Tests bestreitet der FC Bayern bis zum Bundesliga-Saisonstart: am 28. Juli trifft der Rekordmeister in der Allianz Arena auf Borussia Mönchengladbach. Auch diese Partie ist ab 17.45 Uhr live, exklusiv und kostenfrei bei MagentaTV und auf den MagentaSport Plattformen zu sehen. "Schon kurz nach einer außergewöhnlichen UEFA EURO 2020 bei MagentaTV bieten wir damit für alle Fußballfans hoch interessante Begegnungen mit dem Rekordmeister", so Dr. Henning Stiegenroth, Leiter Content & Sponsoring Telekom Deutschland GmbH. Hinweis Live-Fußball bei MagentaSport als FREE TV-Angebot bei MagentaTV Samstag, 17. Juli 2021 - Testspiel in Villingen-Schwenningen Ab 15.45 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Köln Kommentar: Stefan Fuckert, Moderation: Cedric Pick, Experte: Martin Lanig Mittwoch, 28. Juli 2021 Ab 17.45 Uhr: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach Quelle: MagentaSport (ots)